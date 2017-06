8 vecí, ktoré by ste mali urobiť, ak nemôžete večer zaspať

reklama:

Ak nemáte dostatok spánku, trpí každá časť tela. Váš metabolizmus sa spomaľuje, máte ťažkosti so sústredením sa a spomienkami na veci. Vaša kvalita života sa zhoršuje. Nedostatočné zaspávanie v noci môže byť veľmi frustrujúce. Ak zistíte, že sa pozeráte nezmyselne na strop a ani po náročnom dni nemôžete zaspať, môže to byť spôsobené nezdravými návykmi pred spaním. Tu je osem vecí, ktoré by ste mali urobiť, ak nemôžete zaspať.