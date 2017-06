AAA AUTO má nový úver pre živnostníkov

Vozidlo na splátky môžu získať aj tí, čo iba začínajú .

Bratislava, 21. júna 2017 ( WBN/PR ) – Získať automobil bude teraz pre slovenských živnostníkov zasa o niečo jednoduchšie. Najväčší predajca ojazdených vozidiel na Slovensku AAA AUTO v spolupráci so splátkovou spoločnosťou Home Credit pripravil pre drobných podnikateľov špeciálny typ úveru, ktorý im značne zjednoduší nákup vozidla na splátky. Šancu získať úver majú po novom aj začínajúci živnostníci, ktorí majú za sebou iba prvé tri mesiace činnosti.

„Na splátky teraz môžu živnostníci nakúpiť vozidlá od roku výroby 2009, v cene až do 12 000 eur s akontáciou od 10 %. Oproti minulosti stačí podnikať iba tri mesiace a nie je nutné obsiahle dokladanie príjmov,“ uviedol František Klincko zo spoločnosti Home Credit.

Nákup ojazdených automobilov podnikateľmi je trendom niekoľkých posledných rokov. „Po ekonomickej kríze začali podnikatelia viac uvažovať o šetrení nákladov, a to vrátane zaobstarania si vozidla k svojej činnosti. Nie je žiadnym tajomstvom, že nový automobil stráca značnú časť svojej hodnoty už pri odjazde z autosalónu a do roka či dvoch môže jeho cena klesnúť o 30 – 40 %. Nákupom ojazdeného vozidla je možné túto prvotnú stratu eliminovať a navyše si zaobstarať vozidlo s vyššou úžitkovou hodnotou, napríklad vďaka lepšej výbave alebo motorizácii, na ktorú by inak zákazník nedosiahol,“ povedala generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová.

„Mám malú maliarsku firmu. Pri svojej práci potrebujem každý deň jazdiť autom. V AAA AUTO som konečne zohnal vozidlo, ktoré úplne vyhovuje mojim nárokom a nemusím už viac platiť za požičovňu. Vybavenie úveru bolo veľmi rýchle, bez problémov, a to i napriek tomu, že som začal s podnikaním iba vo februári,“ povedal Tomáš Nagy z Bratislavy.

V súčasnej dobe patria medzi najpredávanejšie vozidlá, ktoré si v AAA AUTO živnostníci zaobstarávajú modely Octavia, Fabia a Superb od Škodovky; Passat, Golf a Touran od Volkswagenu; Boxer, 5008 a Partner od Peugeotu; Focus, Mondeo, S-Max od Fordu.

Podnikatelia si v priemere kupujú vozidlá za 9400 eur pri akontácii 18 %, priemernej financovanej čiastke 7700 eur na vozidlo a s dobou splatnosti 72 mesiacov. Autá na splátky si v AAA AUTO kupuje 60 % podnikateľov.

„Trend nákupu vozidiel na splátky podnikateľmi je ťahúňom trhu úverov na ojazdené vozidlá na Slovensku. Zjednodušením podmienok chceme rast tohto segmentu ešte podporiť,“ vysvetlil František Klincko.