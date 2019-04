AAA AUTO otvorí päťdesiatu pobočku, expanzia pomôže cieľu predať 100 000 áut

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Skupina AURES Holdings v tomto roku zrýchľuje svoju expanziu. Od prvého apríla fungujú tri nové pobočky AAA AUTO v Poľsku a Maďarsku, ďalšie dve sa v Poľsku otvoria v priebehu pár týždňov a do konca roka bude nasledovať niekoľko ďalších. Vzniklo call centrum v poľských Katoviciach a v priebehu mesiaca bude sprevádzkovaná prvá zahraničná pobočka požičovne vozidiel Mototechna Drive na Slovensku. Expanzia je hlavným nástrojom k dosiahnutiu tohtoročného ambiciózneho cieľa predať v skupine až 100 000 vozidiel. Skupina by tak prekonala rekord 83 000 z vlaňajšieho roka.

„Chceme využiť rýchly rozvoj poľského trhu, kde sme medziročne narástli o 53 % a v tomto roku sa nám zatiaľ darí rovnako. Tohtoročný plán pre Poľsko je 16 000 predaných áut, čo sa začína blížiť k celkovým predajom nášho doteraz druhého najväčšieho trhu, teda Slovensku. V Poľsku pritom zatiaľ stále máme menej pobočiek ako na Slovensku, avšak obsluhujú väčšie regióny. Spolu s plánovaným rastom v Maďarsku veríme, že by sme sa v tomto roku mohli výrazne priblížiť k hranici 100 000 predaných áut,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO. Nová výkupná pobočka funguje od 1. apríla v Bialsko-Bialej v Poľsku a v Maďarsku majú „Áčka“ novú výkupnú pobočku v Miskolci a fullservisovú v Budaörsi na okraji Budapešti.

V prvom kvartáli zatiaľ skupina predala 20 000 vozidiel, do výsledkov však novo otvárané či rozširované pobočky, ktorých vplyv sa prejaví neskôr v priebehu roka, ešte nezasiahli. „Vo februári sme napríklad presťahovali do väčšieho areálu pobočku v poľskom Krakove, ktorá má už teraz skvelé výsledky. I vďaka tomu aktuálne predávame v Poľsku o 75 % viac vozidiel ako pred rokom. V Maďarsku už nám kapacitne nestačila jedna pobočka pre Budapešť, preto sme otvorili ďalšiu aj na opačnej strane mesta,“ poznamenala Karolína Topolová.

Najobľúbenejšie vozidlá v predajoch skupiny

V prvom kvartáli bola najpredávanejšou jazdenkou v sieti AAA AUTO Slovensko tradične Škoda Octavia nasledovaná Škodou Fabia a Volkswagenom Passat. Zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roka nastala až na štvrtej pozícii, na ktorú poskočila Kia Sportage z deviatej priečky.

Slovensko ČR Poľsko Maďarsko 1. Škoda Octavia Škoda Octavia Opel Astra Opel Astra 2. Škoda Fabia Škoda Fabia Ford Focus Ford Focus 3. Volkswagen Passat Škoda Rapid Škoda Octavia Suzuki Swift 4. Kia Sportage Volkswagen Passat Renault Clio Volkswagen Golf 5. Opel Astra Hyundai i30 Volkswagen Golf BMW 3 6. Ford Focus Škoda Superb Ford Mondeo Opel Corsa 7. Škoda Superb Frod Focus Škoda Fabia Škoda Octavia 8. Volkswagen Golf Volkswagen Golf Toyota Auris Volkswagen Polo 9. Kia Ceed Kia Sportage Renault Megane Renault Clio 10. Hyundai ix35 Ford Mondeo Volkswagen Passat Ford Fiesta

Inovácie

Rast spoločnosti ďalej podporí pokračujúce zavádzanie inovácií. Vlani vzniklo v rámci skupiny inovačné laboratórium AuresLab, ktoré prišlo s projektami predaja investičných vozidiel, zriadenia špeciálneho segmentu predaja vozidiel na alternatívne pohony a elektromobilov, spustenia autopožičovne a carsharingu pre firmy a predaja vozidiel on-line. „V súčasnej dobe tieto projekty úspešne bežia v Českej republike a chystáme sa ich postupne zavádzať aj v ďalších krajinách. Napríklad prvú pobočku našej požičovne vozidiel Mototechna Drive spustíme v tomto mesiaci v Bratislave na Panónskej ceste. V ponuke budú vozidlá všetkých kategórií, prevažujú však SUV a kompaktné vozidlá. Budeme mať široký výber skladových vozidiel, ktoré budú ihneď k dispozícii,“ uviedol prevádzkový riaditeľ AURES Holdings Petr Vaněček, do ktorého gescie inovácie v rámci skupiny spadajú. „Vďaka AuersLabu sa novo vzniknutá značka AuresApps zasa sústredí na vývoj a predaj špecializovaných softvérových riešení. So svojimi aplikáciami pre oceňovanie vozidiel Algorithmic Pricing či správu skladových zásob vozidiel Stock Allocation už uspela v niekoľkých krajinách aj mimo oblasti nášho pôsobenia, ako je napríklad Rusko alebo Juhoafrická Republika. Rokujeme aj o predaji do USA či Kazachstanu,“ dodal Vaněček.

Podvody s DPH

Slovenská polícia odhalila v Trnavskom kraji prípad podvodu s DPH pri dovoze jazdeniek zo zahraničia. Išlo o takmer 400 jazdených vozidiel z Nemecka, pričom predpokladaná výška škody pre štát je vo výške 700 000 eur. Manipulácia s DPH pri dovážaných jazdenkách je podvod, na ktorý AAA AUTO upozorňuje už niekoľko rokov. „Sme radi, že sa kriminalistom finančnej správy podarilo podvod odhaliť a zároveň aj upozorniť na tento stále existujúci problém. Dúfame, že štátne orgány budú v týchto aktivitách pokračovať, pretože každé vozidlo z dovozu, s ktorým bol spáchaný daňový delikt je okrem škody pre štát samozrejme aj rizikom pre zákazníkov. Ako každý tovar, ktorý bol predmetom trestnej činnosti, môže byť zabavené,“ uzatvoril Vaněček.

Spolupráca s futbalovými klubmi

Sieť autocentier AAA AUTO a značka Mototechna uzatvorila spoluprácu s piatimi klubmi Fortuna ligy, konkrétne ide o ŠK Slovan Bratislava, FC Spartak Trnava, FC DAC Dunajská Streda, FC Nitra a AS Trenčín, ktorým poskytne 21 vozidiel. „Kluby dostávajú automobily v hodnote viac ako pol milióna eur. Vozidlá im budeme pravidelne meniť. Každý klub bude využívať jednu dodávku a zvyšok vozidiel tvoria osobné automobily, medzi ktorými sú napríklad Opel Insignia, Škoda Octavia, Kia Sportage či Renault Kadjar,“ uviedla Topolová. „Okrem reklamy na štadiónoch či zón pre fanúšikov plánujeme s futbalistami tiež návštevy detských domovov a nemocníc,“ doplnila Topolová.

