AC Miláno to podľa Baccu nebude mať v Serie A jednoduché, preto plánuje zotrvať vo Villarreale

VILLARREAL 2. júna (WebNoviny.sk) – Futbalista Carlos Bacca sa nechce vrátiť do talianskeho klubu AC Miláno, ktorý je jeho kmeňovým mužstvom, a preferuje ďalšie pôsobenie v Španielsku.

Sezónu 2017/2018 absolvoval na hosťovaní vo Villarreale a rád by v tíme pokračoval. „Mojím cieľom je zostať v Španielsku. Hoci mám ešte na dva roky platnú zmluvu v Miláne, rokujeme s Villarrealom. Bol som šťastný a dúfam, že tam budem pôsobiť aj naďalej,“ uviedol podľa portálu football-italia.net 31-ročný útočník.

Kolumbijský reprezentant si myslí, že AC Miláno to nebude mať v budúcom ročníku Serie A jednoduché. „Tím sa zmenil, prišlo veľa kvalitných hráčov a budú hrať v Európskej lige. V Taliansku to však bude veľmi náročné. AS Rím, Juventus či Neapol sú mimoriadne kvalitné tímy. V Miláne stále pracujú na tom, aby sa znovu dostali na ich úroveň,“ povedal Bacca.

Bacca figuruje v širšej nominácii svojej vlasti na blížiace sa MS 2018 v Rusku. Kolumbia sa na svetovom šampionáte stretne v H-skupine s Poľskom, Senegalom a Japonskom. „Cítim sa dobre a pracujem na sebe, aby som sa na šampionát dostal v čo najlepšej forme. V skupine na nás čakajú skvelé tímy,“ uzavrel niekdajší hráč španielskeho FC Seviilla.