AC Miláno sa po 11 rokoch teší zo zisku titulu v Serie A, Ibrahimovič hovorí o obrovskom úspechu a vydretej trofeji (video)

Futbalisti talianskeho klubu AC Miláno nedeľňajším triumfom 3:0 nad Sassuolom spečatili zisk prvého titulu v Serii A od sezóny 2010/2011 a celkovo 19. v klubovej histórii.

Hrdinom „rossoneri“ bol 35-ročný francúzsky útočník Olivier Giroud, ktorý vypracoval mužstvu náskok 2:0 gólmi v 17. a 32. minúte.

Tvrdo vydretá trofej

AC skončilo v tabuľke s 84 bodmi a s dvojbodovým náskokom pred mestským rivalom Interom Miláno, ktorý obhajoval titul v najvyššej talianskej súťaži. S druhým miestom v ročníku 2021/2022 sa musí uspokojiť aj slovenský reprezentant Milan Škriniar.

„Z tohto titulu mám najväčšiu radosť. Stále si pamätám, ako som po návrate do tímu sľúbil, že ho dovediem k titulu. Mnohí ľudia mi neverili a smiali sa tomu. A teraz som tu ako šampión. Tvrdo sme dreli, obetovali sme sa a trpeli sme. Keď robíte tieto veci, všetko je možné. Aj ja som si veľa vytrpel, aby som získal túto trofej a preto mám z nej najväčšiu radosť,“ povedal po záverečnom dueli sezóny Zlatan Ibrahimovič, ktorý získal taliansky titul s AC aj pred 11 rokmi. Štyridsaťročný Švéd vynechal veľkú časť ročníka pre zranenie.

Horká príchuť druhého miesta

Inter zvíťazil v poslednom kole nad Sampdoriou Janov rovnako 3:0 a musel sa spoliehať na zaváhanie mestského rivala, ktoré neprišlo.

„Cítim najmä hrdosť, títo hráči si zaslúžia veľké uznanie. Máme za sebou vynikajúci ročník, ktorý mohol byť ešte lepší. Nikto nekončí rád na druhom mieste, ale minulé leto som si nevedel predstaviť, že to takto dopadne. Samozrejme, má to trpkú príchuť, keďže sme zvíťazili v deviatich z ostatných desiatich duelov. Zdolali sme však AC v pohári a dostali sme sa do osemfinále Ligy majstrov. Gratulujem hráčom za skvelé výkony,“ vyhlásil tréner Interu Simone Inzaghi, citoval ho oficiálny klubový web.