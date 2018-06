Adam Liška posilní HC Slovan Bratislava, už pred odchodom do zámoria zaujal Říhu

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Kariéra mladého slovenského hokejistu Adama Lišku by mala pokračovať v tíme HC Slovan Bratislava v KHL. Ročník 2017/2018 absolvoval v kanadskej juniorskej súťaži OHL, za tím Kitchener Rangers odohral dovedna 81 zápasov so ziskom 34 bodov za 12 gólov a 22 asistencií.

Chcel skúsiť Kanadu

Už pred odchodom do zámoria trénoval s prvým tímom Slovana a zaujal vtedajšieho trénera „belasých“ Miloša Říhu.

„Začal som prípravu v Slovane, ale bolo dohodnuté, že potom odídem. Trénoval som asi dva týždne a pán tréner Říha mi povedal, že som sa mu zapáčil a že z mladých chlapcov, ktorí sme tam boli, si vybral práve mňa a chce, aby som zostal. Ponúkli mi zmluvu a slušné podmienky. Nešlo mi o financie, chcel som skúsiť Kanadu,“ uviedol Liška už skôr pre agentúru SITA.

Nebol draftovaný

Říha už síce Slovan netrénuje, ale klub znovu prejavil záujem o služby talentovaného krídelníka. Osemnásťročný Bratislavčan verí, že v Slovane dostane dostatok priestoru na ľade.

„So Slovanom som bol vopred dohodnutý, že po sezóne v Kanade sa znovu stretneme a budeme riešiť, čo ďalej. Teraz mi agent oznámil, že Slovan so mnou počíta a chce ma v kádri. Momentálne si nie som istý, akú budem mať rolu v tíme, pán tréner Országh ma nemá pravdepodobne úplne zmapovaného. Verím, že naša spolupráca bude prospešná pre všetky zainteresované strany. Dúfam, že trénera presvedčím, že si zaslúžim hrať, nerád by som totiž v osemnástich rokoch sedel na striedačke či tribúne. Je to všetko na mne a na mojich výkonoch,“ povedal Liška.

Liška sa zúčastnil na ostatných majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, v piatich dueloch raz skóroval. V minulosti hral za mládežnícke tímy Slovana. Mal reálnu šancu, že si ho vyberie jeden z tímov NHL v nedávnom vstupnom drafte v Dallase, ale napokon nebol draftovaný.