Adam Ružička bol prvou hviezdou zápasu pri suverénnom triumfe Sudbury

NORTH BAY 25. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Adam Ružička strelil jeden gól a na dva prihral pri suverénnom triumfe Sudbury nad domácim North Bay 7:0 vo štvrtkovom stretnutí kanadskej juniorskej súťaže OHL v rámci CHL.

Devätnásťročného útočníka z Bratislavy vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Do štatistík si pripísal aj dva plusové body.

Pre Ružičku to bol siedmy duel za Sudbury, na konte má dosiaľ 8 bodov za 5 gólov a 3 asistencie. Do januárovej výmeny hral v rovnakej súťaži za Sarniu, kde absolvoval v aktuálnom ročníku 35 stretnutí so ziskom 37 bodov (11+26).

CHL je súťaž zastrešujúca tri kanadské juniorské hokejové ligy – WHL, OHL a QMJHL. Víťazi týchto troch súťaží každoročne bojujú o Memorial Cup, trofej pre celkového víťaza CHL. Do súboja o tento prestížny pohár je vždy zaradený aj domáci tím.