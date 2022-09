Adam Ružička je jediný hráč, s ktorým sa Calgary Flames ešte nedohodli na kontrakte. Podpíše ďalšiu dvojcestnú zmluvu?

Zámorský expert Khalid Keshavjee z portálu The Winning Column očakáva, že slovenský hokejista Adam Ružička podpíše s klubom Calgary Flames z kanadsko-americkej NHL novú dvojcestnú zmluvu.

Dvadsaťtriročný center je jediný hráč, s ktorým sa „plamene“ ešte nedohodli na kontrakte pre sezónu 2022/2023.

Napokon bude musieť ustúpiť

Mladý Bratislavčan odohral väčšinu minulého ročníka v zámorskej profilige, v drese Calgary absolvoval 28 zápasov s bilanciou päť gólov a päť asistencií.

Ružička je podľa odborníka v nevýhodnej pozícii a napokon bude musieť ustúpiť, ak chce pokračovať v zámorskej kariére. Doposiaľ mal dvojcestnú zmluvu, čiže v nižšej AHL zarábal omnoho menej ako v NHL.

„Ružička takmer určite verí, že by mal hrať v NHL. Bol by hlúpy, keby si to nemyslel, keďže väčšiu časť minulej sezóny strávil práve tam a mal pozitívny vplyv na hru mužstva. V tom prípade určite verí, že si zaslúži jednocestný kontrakt a plat ako v NHL,“ myslí si Keshavjee o hráčovi, ktorého Flames draftovali v roku 2017 zo 109. miesta.

Okrem samotnej zmluvy môže byť podľa experta problém v tom, že pre Ružičku nie je v zostave Calgary Flames miesto.

Štvrtý útok brzdil jeho rozvoj

Klub tiež nemusí byť presvedčený o jeho potenciáli, keďže v NHL odohral zatiaľ iba 31 duelov a nechce riskovať, že sa mu investícia nevyplatí.

Tréner Darryl Sutter v minulej sezóne nechcel využívať Ružičku vo štvrtom útoku, lebo to vraj brzdilo jeho rozvoj. Ak chce hrať vo vyšších útokoch, tak jedine na poste krídelníka. Otázne je, či pri konkurencii v tíme dostane vôbec šancu a či nezostane v AHL.

Rokovania medzi Flames a Ružičkom podľa Keshavjeeho nezlyhávajú na peniazoch, ale na type zmluvy a jeho pozícii v klube.

„Nie je preňho lákavé byť uväznený v AHL, keďže príde o celú sezónu, počas ktorej mohol byť v inom tíme NHL. Na druhej stane, v profilige toho ešte neodohral dosť na to, aby mohol žiadať lepšie podmienky. Môže požiadať o výmenu, ale Flames zrejme budú trvať na svojom, až kým nepodpíše zmluvu. Inak by premárnil celý ročník. Nie je to pre neho ideálne. Jeho cieľom je jednocestná zmluva, ale klub sa tomu chce vyhnúť. Flames sú vo výhode, a tak Ružička zrejme neochotne podpíše ďalší dvojcestný kontrakt,“ dodal expert.