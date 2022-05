Adam Sýkora je najmladším strelcom Slovenska na MS v hokeji, kapitán Tatar pochválil svoj tím

Slovenská hokejová reprezentácia sa udržala v hre o postup do štvrťfinále MS 2022 vo Fínsku sobotňajším triumfom 3:1 nad Talianskom.

Po dvoch dňoch voľna absolvujú Slováci záverečný duel A-skupiny v Helsinkách v utorok proti Dánom, ktorých musia zdolať, ak sa chcú predstaviť v ďalšej fáze turnaja.

Všetko majú vo svojich rukách

Momentálne im patrí nepostupové piate miesto v tabuľke s deviatimi bodmi. Všetko však majú vo svojich rukách, bez ohľadu na ďalšie výsledky im na postup do vyraďovacej časti postačí triumf v riadnom hracom čase.

Ak predtým Dáni nezvíťazia v súboji s Kanaďanmi, stačiť im bude aj triumf po predĺžení alebo samostatných nájazdoch.

„Myslím si, že to bol jeden z našich najzodpovednejších výkonov. Chalanov som chválil za to, že sme nespravili žiadnu somarinu. Kontrolovali sme zápas a aj keď Taliani znížili, zachovali sme pokoj a hrali svoju hru. Bol to náročný zápas, no splnili sme si náš cieľ a zápas dotiahli do víťazného konca. Smerom dopredu sme to mohli hrať tak aj v piatok proti Kazachstanu, aby sme puky dávali hlbšie, najmä keď vedieme. V hre piatich proti piatim sme boli lepší. Bojovnosť a energia tam je, mladší hráči na šampionáte v tomto smere zbierajú skúsenosti. Korčuliarsky sme na tom veľmi dobre, len musíme nabrať ešte skúsenosti. Myslím si, že tento tím má budúcnosť,“ vyzdvihol výkon slovenského mužstva proti Taliansku kapitán Tomáš Tatar v priamom prenose RTVS.

Adam Sýkora sa stal najmladším strelcom Slovenska na svetovom šampionáte vo veku 17 rokov a 254 dní, no teraz už myslí na dôležitý súboj proti Dánsku.

Svoj prvý gól strelil aj Tamáši

„Musíme najskôr zregenerovať a potom už myslieť na ďalší zápas. Duel proti Dánsku musíme zvládnuť, už ide do tuhého,“ povedal útočník HK Nitra vo videu na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Prvý gól na turnaji strelil v sobotu aj ďalší útočník Alex Tamáši: „Na dnešný gól asi nikdy nezabudnem. Dúfal som, že mi to konečne padne, už skôr som na to mal šance. Dôležité bolo byť na puku, hrať u súpera v pásme, veľa korčuľovať a nepúšťať Talianov k nejakej hre. Teraz máme dva dni voľna a prídu vhod, absolvovali sme dva súboje za dva dni. Musíme si oddýchnuť a dobre sa pripraviť na utorok,“ uviedol pre RTVS.

Útočník Pavol Regenda tiež zaznamenal herný progres slovenského tímu a dúfa, že sa to ukáže aj v rozhodujúcom súboji proti Dánsku.

„Teraz máme oddych a musíme sa poriadne pripraviť na Dánov. Chýba nám efektivita, ale myslím si, že postupne do zdokonaľujeme a tlačíme sa do bránky. Máme dobré strely a aj presilovka sa zlepšila. Musíme mať aj trochu šťastia, lebo v predošlých dueloch súperi využívali našu smolu na odrazené puky. Treba to šťastie zlomiť na našu stranu. V ďalšom zápase musíme pokračovať v tom, čo sme robili a hlavne musíme hrať poctivo vzadu. Dúfam, že nám to tam začne padať,“ skonštatoval pre SZĽH.