Adoptovaním kravičky môžete zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov

BRATISLAVA 18 septembra (WebNoviny.sk) – Zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska je cieľom projektu s názvom Adoptuj kravičku.

Novú, vylepšenú verziu v sobotu oficiálne spustila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná spolu s prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka v Bánovciach nad Bebravou. Informoval o tom Michal Feik z odbor komunikácie a marketingu ministerstva pôdohospodárstva.

Podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej Slovensko v spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov výrazne zaostáva za ostatnými krajinami Európskej únie.

„Projekt Adoptuj kravičku je jednou z možností, ako napomôcť zvýšeniu spotreby mlieka, a to už od detského veku. Chceme u detí vypestovať správne stravovacie návyky, pozitívny vzťah k zvieratám a tiež zvýšiť povedomie o slovenských prvovýrobcoch mlieka,“ uviedla Matečná.

Nákup slovenských mliečnych výrobkov

Projekt ako webová aplikácia je určený hlavne deťom, školám, ako aj širokej verejnosti a umožňuje fiktívnu adopciu kravy reálne žijúcej na farme.

„Používateľ si za nákup slovenských mliečnych výrobkov bude môcť vybrať a adoptovať žijúcu kravičku z reálnej farmy. O kravičku sa môže naďalej starať formou hry pri opakovanom nákupe slovenských mliečnych výrobkov,“ vysvetlil prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár.

Používateľ si najprv na mape zvolí farmu, ktorá je napríklad najbližšie jeho bydlisku. Následne si z danej farmy podľa fotografie vyberie kravu, ktorá sa mu najviac páči, a môže jej dať meno.

Podmienkou adopcie je nákup desiatich slovenských mliečnych výrobkov a to tak, že v priebehu 10 dní zadá do systému čiarové kódy aj s SK oválom zo zakúpených slovenských mliečnych výrobkov. Zoznam výrobkov zapojených do projektu je na internetovej stránke.

Ukazovateľom spokojnosti kravy je „šťasťomer“

Po zadaní všetkých 10 výrobkov systém potvrdí adopciu a užívateľovi vygeneruje „Rodný list kravičky“. Adopciou sa používateľ môže posunúť do hry, kde za kúpu ďalších slovenských mliečnych výrobkov môže o adoptované zviera starať.

Ukazovateľom spokojnosti kravy je „šťasťomer“. Takto môžu používatelia medzi sebou aj súťažiť, koho adoptívna krava je šťastnejšia, kto sa o ňu lepšie stará.

Projekt Adoptuj kravičku chce osloviť hlavne deti materských a základných škôl a realizáciou súťaží motivovať školy, zabezpečiť im návštevu fariem a rozšíriť im povedomie o slovenských farmách a slovenských mliečnych výrobkoch.

Do projektu sa zapojilo 58 slovenských fariem z celého Slovenska a poskytli tak deťom na adopciu viac ako 10 tisíc kráv. Projekt zastrešuje Mliečny fond a financovaný je slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Internetová adresa projektu je www.adoptujkravicku.sk.