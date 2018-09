Advokát Bugala sa stal podpredsedom ÚVO, aj napriek výhradám mimovládnych organizácií

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Novým podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa stal advokát Juraj Bugala. Vláda ho v stredu vymenovala na uvoľnený post na návrh predsedu ÚVO Miroslava Hliváka, ktorý pred dvoma týždňami tento návrh stiahol z vlády.

Dôvodom boli výhrady časti médií a mimovládnych organizácií, ktoré spochybňovali kandidáta pre jeho pôsobenie v rôznych firmách a prepojenie s veľkopodnikateľom Ivanom Kmotríkom. Predseda úradu navrhol vláde za svojho zástupcu opäť Bugalu po stretnutí s ním a vysvetlení pochybností.

Zdrží sa hlasovania

„Stretol som sa s pánom predsedom, prebrali sme všetky medializované informácie. Snažil som sa mu vysvetliť, že sú tam informácie, ktoré neboli pravdivé, boli vytrhnuté z kontextu, niektoré boli fabulované. V tom čase som sa vrátil z dovolenky, aby som vysvetlil všetky nezrovnalosti a pripravil som aj verejné vyhlásenie, kde som sa k medializovaným informáciám riadne vyjadril,“ povedal Bugala pre agentúru SITA.

V prípade vymenovania do funkcie vo vedení úradu pri hlasovaní v rade úradu, odvolacom orgáne, sa zdrží hlasovania, ak by išlo o jeho bývalého klienta.

„Takisto som verejne prezentoval, že moje hlasovanie v rade úradu vždy zverejním, aby bola kontrola verejnosti voči mojej osobe,“ uviedol Bugala. Počas výkonu funkcie na úrade zároveň preruší činnosť advokáta a vzdá sa majetkových účastí a funkcií v obchodných spoločnostiach.

Komora verejného obstarávania

Bugala je spoločníkom v Advokátskej kancelárii Bugala – Ďurček, s. r. o., spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Petrom Ďurčekom (nominant SNS), ktorý pozastavil výkon funkcie advokáta. Bugala sa počas takmer šestnásťročnej praxe venoval aj oblasti verejného obstarávania pri pomoci verejným obstarávateľom aj podnikateľom.

„Mám skúsenosti z praxe, takisto ma zaujala téma profesionalizácie verejného obstarávania, o ktorej som s pánom predsedom viackrát komunikoval,“ uviedol Bugala s tým, že uznáva kroky predsedu ÚVO, ktorý robí z úradu modernú, dynamickú inštitúciu so zameraním na profesionalizáciu.

„V prípade môjho ustanovenia do funkcie to by bola nosné téma, ktorej by som sa venoval. Mňa to veľmi zaujíma a pilierom samotnej profesionalizácie je zriadenie komory verejného obstarávania,“ povedal Bugala.

Považuje to za špecifikum, ktoré nie je bežné ani v iných európskych krajinách. „Byť pri príprave samotného zákona, jednotlivých podmienok, ako by mala komora vyzerať a pri tom zrode, to ma naozaj láka,“ poznamenal Bugala.

Reálni vlastníci firiem

Bugala tvrdí, že spolu s Ďurčekom sú reálni vlastníci firmy Hedin, s. r. o., ktorá má podiel 49 % v spoločnosti Infra Services, a. s. Majoritný 51-percentný podiel v Infra Services má Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Okresný súd v Žiline skúma pravdivosť údajov o vlastníkoch Infra Services v registri partnerov verejného sektora.

Jednou zo základných zásad výkonu advokácie je podľa Bugalu to, že nie je možné stotožňovať advokáta s jeho klientom, resp. s jeho rozhodnutiami. Ich advokátska kancelária zastupovala alebo zastupuje aj niektoré spoločnosti Kmotríka.

Bugala na vyše päť mesiacov voľnom poste podpredsedu ÚVO nahradil Andreja Holáka, ktorý sa predčasne vzdal funkcie k 31. marcu, keďže sa stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom štátnej spoločnosti MH Manažment, a. s., v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Druhé miesto podpredsedu úradu je voľné dva mesiace, keďže doterajšej podpredsedníčke Danke Bekeovej uplynulo päťročné obdobie.