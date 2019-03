Advokáti navrhli až jedenásť kandidátov na ústavných sudcov, medzi inými aj Procházku a Švecovú

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Až jedenásť mien navrhuje na post ústavných sudcov Slovenská advokátska komora, okrem iných aj Radoslava Procházku či šéfku Najvyššieho súdu SR Danielu Švecovú.

Podľa komory je v záujme všetkých občanov Slovenskej republiky, aby bol Ústavný súd SR funkčný. Inštitúcia v súčasnosti funguje v obmedzenom režime, keď na nej zostali pôsobiť štyria sudcovia z trinástich.

Čaká ich verejné vypočutie

Plne funkčný je tak iba jeden trojčlenný senát. Oprávnené inštitúcie a jednotlivci môžu uchádzačov o post ústavných sudcov predkladať dnes do 16. hodiny, pričom hlasovanie poslancov Národnej rady SR je naplánované na marcovej schôdzi.

Uchádzačov čaká pred voľbou ešte niekoľko procesov, vrátane verejného vypočutia či posúdenia 15-ročnej praxe v právnickom povolaní. Advokátska komora nominovala Libora Duľu, Michala Ďuriša, Ivana Fiačana, Stanislava Irsáka, Štefana Kseňáka, Miloša Maďara, Pavla Malicha, Radoslava Procházku, Roberta Šorla, Michala Trubana a Danielu Švecovú.

Advokáti oslovili aj sudkyňu Najvyššieho súdu SR Soňu Mesiarkinovú, ktorá sa zúčastnila aj na prvej voľbe. Sudkyňa však ponuku uchádzať sa opätovne o tento post odmietla. Kandidáti musia so svojou nomináciou písomne súhlasiť. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa komory Alexandra Donevová.

„Slovenská advokátska komora ako pri predchádzajúcej voľbe, aj pri novej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR bude postupovať zodpovedne a navrhne osoby spĺňajúce všetky predpoklady na výkon funkcie sudcov Ústavného súdu SR, aby z nich poslanci NR SR mali možnosť vybrať osobnosti, ktoré budú pre túto inštitúciu a ochranu základných práv a slobôd prínosom,“ uvádza komora.

Zoznam nominovaných sa uzavrie

Kompletný zoznam jedenástich mien v utorok doručí do Národnej rady SR, kde sa o 16. hodine uzavrie kompletný zoznam nominovaných. Advokátska komora stavila pri druhom kole na viaceré mená z tej prvej, pričom sú v zozname dve nové mená.

„Už do prvej voľby sme navrhli osobnosti práva, ktoré aj v rámci verejného vypočutia preukázali svoje osobnostné a profesionálne kvality. Z toho dôvodu dnes do druhej voľby navrhujeme predovšetkým ľudí z tohto zoznamu. Medzi kandidátov do druhej voľby sme pridali dve nové mená, pričom ide o skúsených advokátov,“ dopĺňa stanovisko.

„Je v záujme nás všetkých, aby sme mali plne funkčný najvyšší orgán súdnictva a kontroly ústavnosti. Vyzývame preto kompetentné osoby a orgány, aby k voľbe pristúpili zodpovedne a vybrali odborne a morálne kompetentných kandidátov tak, aby Slovenská republika mala funkčný ústavný súd, ktorý bude schopný zabezpečiť všetky svoje úlohy v spoločnosti v rozhodovaní pri individuálnej alebo abstraktnej kontrole ústavnosti,“ uzavrela komora.

Uchádzač okrem verejného vypočutia musí splniť niekoľko zákonných predpokladov. Pri voľbe v Národnej rade SR je pre úspech potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov a najmenej 39 hlasov.

Zákonodarcovia už dvakrát neúspešne hlasovali v priebehu februára tohto roka, keď nebol zvolený žiaden kandidát. Poslanci majú za úlohu zvoliť 18 uchádzačov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu.