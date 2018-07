Advokátska kancelária Čarnogurský ULC reaguje na výzvu Kuffu o stiahnutí oznámenia na Havrana

BRATISLAVA 13. júla (WebNoviny.sk) – Advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o. reagovala na výzvu Mariána Kuffu, v ktorej kňaz žiadal, aby stiahli trestné oznámenie na publicistu Michala Havrana pre jeho kontroverzný článok, zverejnený na portáli denníka SME.

„Verejná prosba dôstojného otca Kuffu o stiahnutie trestného oznámenia pre článok, aby páchateľ nebol odsúdený, je dôkazom veľkosti jeho ducha a dobroty jeho srdca. Trestné oznámenie podané našou advokátskou kanceláriou nie je možné stiahnuť,“ uviedla v reakcii advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o.

Nejde o odsúdenie

Zároveň pripomína, že z ich strany ide iba o oznámenie, nie o odsúdenie. „V civilizovanej krajine má monopol na trestnoprávne súdenie štát. My sme trestným oznámením iba požiadali štát, aby konal, pretože tak zákon vyžaduje. Vzhľadom na ústavne garantovanú rovnosť pred zákonom výlučne štátne orgány posúdia, či autor predmetného článku spáchal trestný čin, podobne ako páchatelia v niekoľkých stovkách ďalších prípadov, v ktorých už bolo začaté trestné stíhanie podľa rovnakých ustanovení trestného zákona,“ zdôraznil advokát Ján Čarnogurský ml.

Autor článku, ktorý je predmetom trestného oznámenia, podľa neho hanobil náboženské presvedčenie všetkých kresťanov, najmä katolíkov. „Z toho dôvodu by sme o stiahnutí trestného oznámenia neuvažovali ani ak by to bolo na žiadosť dôstojného otca Kuffu možné,“ dodal advokát.

Havranov kontroverzný článok

Advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o. podala trestné oznámenie v súvislosti s hanobením katolíckeho náboženstva, viery a jej predstaviteľov. Oznámenie konkrétne podali na autora článku na portáli denníka SME s názvom „Pošlite Kuffu do cirkusu“ s podtitulom Prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci a podnadpisom Z Márie Barbie.

„Autor vystupujúci pod menom Michal Havran hanobí v článku kresťanstvo a kresťanov. Z článku sála pýcha a nadraďovanie extrémistických názorov autora nad názory všetkých veriacich kresťanov. Autor sa postavil proti Bohu kresťanov a proti Ježišovi Kristovi. Článok autora je nielen nemorálny, ale aj protiprávny. Jeho zverejnením bol spáchaný trestný čin,“ uviedol Ján Čarnogurský ml. Zároveň žiada verejnoprávnu RTVS, aby s Havranom prerušila spoluprácu, pretože porušil kódex novinára.