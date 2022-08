Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS oslavuje 30 rokov svojho pôsobenia na trhu megatransakciou

RUŽIČKA AND PARTNERS je jednou z najväčších a najoceňovanejších advokátskych kancelárií na Slovensku. Už tridsať rokov poskytuje poradenstvo predovšetkým komerčnému sektoru. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a sektorovej špecializácii sa jej odborná prax podpísala pod celý rad prestížnych investičných projektov v oblasti infraštruktúry, výroby a firemných transakcií. Posledným úspešným pôsobením kancelárie bola jej odborná podpora v procese prípravy megainvestície švédskej automobilky Volvo, ktorú Slovensko nedávno získalo.

„Za 30 rokov našej činnosti sme stáli pri tých najväčších transakciách realizovaných počas samostatnosti Slovenskej republiky. Od privatizácie a reštrukturalizácie podnikov ako Východoslovenské železiarne Košice, Slovenský plynárenský priemysel a Slovenské elektrárne, až po mamutie infraštruktúrne projekty elektronického mýta, výstavby diaľnic a univerzitnej nemocnice formou PPP modelu, alebo novej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Tou najnovšou je investícia automobilky Volvo na východnom Slovensku. Je pre mňa česť, že môžem byť spolu s mojimi kolegami, ktorých považujem za špičkových odborníkov vo svojich oblastiach, súčasťou takýchto projektov,“ hovorí zakladateľ kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS, JUDr. Jaroslav Ružička, PhD.

„Vláde Slovenskej republiky sme počas náročných rokovaní so švédskymi investormi v boji o investíciu Volvo poskytovali komplexnú právnu podporu. Tento úspech je pre nás tiež symbolickou odmenou k 30. výročiu našej spoločnosti. Spolu s našim odborným tímom sa tešíme na ďalšie výzvy,“ dodáva partner kancelárie JUDr. Ján Azud s tým, že hoci sú veľké jednorazové transakcie jednou z kľúčových oblastí praxe advokátskej kancelárie, nesústredí sa len na ne. „Poskytujeme zároveň priebežné právne poradenstvo pre množstvo medzinárodných lídrov v celom spektre hospodárskych sektorov, ako aj pre vedúce domáce spoločnosti.“

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS vznikla zlúčením dvoch kancelárií – Ružička & Partners a CVD – pôsobiacich na trhu od roku 1992. Za toto obdobie sa vypracovala na jednu z kancelárií s najvyšším počtom rankingov v prestížnych svetových rankingových publikáciách (The Legal 500, Chambers and Partners, IFLR1000) na Slovensku. Má tiež na konte sériu siedmych absolútnych víťazstiev v súťaži Právnická firma roka v kategórii Domáca advokátska kancelária.

Personálne zázemie spočívajúce v tíme viac ako 30 advokátov a advokátskych koncipientov a robustnej prevádzkovej podpore neprávnického personálu umožňuje kancelárii paralelne zvládať množstvo odborne, vecne a časovo náročných projektov aj priebežné poradenstvo stálym klientom.

Kancelária poskytuje komplexné obchodno-právne poradenstvo. Predovšetkým sa zameriava na právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, ďalej právo v oblasti developerských projektov nehnuteľností, stavieb a životného prostredia. Sú najväčšími špecialistami na verejné obstarávanie. V roku 2022 obhájili v súťaži Právnická firma roka už desiate prvenstvo v tejto kategórii.

Ďalej sa tiež kancelária venuje súdnym sporom a arbitrážam, energetike, bankovníctvu, finančným službám a projektovému financovaniu, právu hospodárskej súťaže, oblasti elektronickej komunikácie, právu duševného vlastníctva, všeobecnému civilnému právu a pracovnému právu, Európskemu právu, ako aj daňovému právu.

Vďaka unikátnemu modelu spolupráce s nadnárodnou alianciou špecialistov v oblasti práva a daní poskytuje advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS domácim aj zahraničným klientom medzinárodné know-how a inovatívne riešenia. Služby poskytuje v angličtine, nemčine, maďarčine a ruštine.

Najvýznamnejšie projekty posledného obdobia

Volvo

Poradenstvo pre Slovenskú republiku v súvislosti s developmentom strategického územia Valaliky na východe Slovenska na účely greenfield investície regionálneho významu švédskej automobilky Volvo v hodnote viac ako 1 mld. EUR, ktorá prinesie na Slovensko tisíce nových pracovných miest.

MOL a KBC Bank NV

Poradenstvo pre MOL, regionálneho energetického lídra a majoritného akcionára slovenskej rafinérie Slovnaft, v súvislosti s ponukou na prevzatie s následným uplatnením práva výkupu akcií. Išlo o vôbec prvý tzv. squeeze-out v Slovenskej republike. V súvislosti s povinnou ponukou a squeeze out zastupovali aj belgickú KBC Bank NV, jednu z popredných bánk v strednej a východnej Európe, a to v súvislosti s jej akvizíciou OTP Banky.

Národná diaľničná spoločnosť

Poradenstvo pre Národnú diaľničnú spoločnosť pri príprave a verejnom obstarávaní nového projektu elektronického výberu mýta spočívajúceho v oddelenom obstarávaní elektronického mýtneho systému a mýtnych služieb v celkovej hodnote približne 200 mil. eur.

Železničná spoločnosť Slovenska

Poradenstvo pre Železničnú spoločnosť Slovenska pri verejnom obstarávaní nových elektrických a dieselmotorových jednotiek financovaných z EÚ fondov v hodnote približne 300 mil. eur a tiež poradenstvo pri výstavbe troch stredísk technicko-hygienickej údržby vlakov v celkovej hodnote cez 100 mil. eur financovanej z EÚ fondov.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Poradenstvo pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v oblasti štátnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu a cestnej dopravy v súvislosti s následkami pandémie COVID-19, ktoré zahŕňalo podporu pri príprave schém štátnej pomoci a zastupovanie pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a Európskou komisiou.

MH Manažment

Poradenstvo pre MH Manažment pri zlúčení všetkých teplárenských spoločností v jeho vlastníctve do jedného inštitucionalizovaného korporátneho teplárenského holdingu.

