Aerolinka Qantas pre koronavírus redukuje lety do Ázie a očakáva nižšie zisky

Austrálska letecká spoločnosť Qantas pre epidémiu koronavírusu zredukuje počet letov do Ázie. „Koronavírus viedol k zrušeniu letov do Číny a teraz vidíme sekundárne vplyvy a slabší dopyt po letoch do Hongkongu, Singapuru a v menšom rozsahu do Japonska,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Qantas Alan Joyce.

Očakáva sa, že rozhodnutie znížiť celkovú kapacitu firmy pri preprave do Ázie o 16 percent prinajmenšom do konca mája, zredukuje tohtoročný zisk spoločnosti Qantas o 100 mil. až 150 mil. austrálskych dolárov (AUD).

Firma Qantas však uviedla, že vplyv redukcie prepravy vykompenzuje globálne zníženie cien pohonných látok, ktoré je tiež výsledkom epidémie koronavírusu, keďže aj iné aerolínie zmenšujú dopravu do Ázie.

(1 EUR = 1,6142 AUD)