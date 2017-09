Aerosmith zrušili koncerty, Steven Tyler má zdravotné problémy

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Spevák americkej kapely Aerosmith Steven Tyler má zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú liečbu v USA. Interpret sa vrátil do rodnej krajiny po koncerte v brazílskom Sao Paule, keď mu lekári odporučili liečbu a odpočinok.

Šesťdesiatdeväťročný rodák z New Yorku o tom informoval prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, kde uviedol, že nie je v ohrození života a musí si tieto nečakané zdravotné problémy vyriešiť hneď, aby mohol ďalej koncertovať, pričom očakáva úplné uzdravenie.

Skupina musela zrušiť štyri koncerty v Brazílii, Čile, Argentíne a Mexiku.

Aerosmith

* vznikli v roku 1970 v Bostone a debutovali o tri roky neskôr eponymnou štúdiovkou. V súčasnosti majú na konte pätnásť albumov, pričom tým zatiaľ posledným je Music From Another Dimension! (2012).

K ich najznámejším skladbám patria Dream On, Angel, Love In An Elevator, Cryin’, Crazy, Janie’s Got A Gun, Jaded, Livin’ On The Edge, Pink či I Don’t Want To Miss A Thing zo snímky Armageddon (1998).

V kapele v súčasnosti pôsobia okrem spomínaného Tylera aj Joe Perry (gitara), Tom Hamilton (basgitara), Brad Whitford (gitara) a Joey Kramer (bicie).

Štvornásobných držiteľov Grammy uviedli v roku 2001 do Rock’n’rollovej siene slávy, pričom Tyler s Perrym získali v roku 2013 ASCAP Founders Award a uviedli ich do Skladateľskej siene slávy.