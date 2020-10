Afganské bezpečnostné sily vraj zabili hlavného propagandistu al-Kájdy

Afganskí predstavitelia v nedeľu uviedli, že bezpečnostné sily počas operácie na východe krajiny zabili hlavného propagandistu teroristickej organizácie al-Kájda Abú Muhsina Masrího, ktorého mala FBI na zozname najhľadanejších ľudí.

Šéf mediálnej politiky teroristov

Afganské Národné riaditeľstvo pre bezpečnosť (NDS), čiže tajná služba krajiny, na Twitteri uviedlo, že Masrího zabili v provincii Ghazní.

Podrobnosti o akcii, ktorá viedla k údajnému zabitiu Masrího, zostávajú nejasné. Al-Kájda nepotvrdila jeho smrť. FBI, americká armáda a NATO sa k správe hneď nevyjadrili.

Masrí bol roky šéfom mediálnej politiky al-Kájdy, ktorý mal na starosti zvukové vyhlásenia a písané články podporujúce túto organizáciu.

Ohrozenie mierových vyjednávaní

Predpokladá sa, že zabitie Masrího by mohlo ohroziť priame mierové vyjednávania medzi afganskou vládou a militantnou organizáciou Taliban, ktoré prebiehajú v Katare.

Masrího totiž údajne zabili v obci Kunsaf, ktorá sa považuje za dedinu pod kontrolou Talibanu.

Zároveň by to mohlo skomplikovať snahu USA o stiahnutie vojakov z Afganistanu po tom, ako americká invázia do krajiny pred 19. rokmi zbavila moci hnutie Taliban preto, že poskytlo úkryt lídrovi al-Kájdy Usámovi bin Ládinovi po teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001.