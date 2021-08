Afgánske futbalistky dosiahli dôležité víťazstvo, podarilo sa im odletieť z Kábulu do zahraničia

Hráčky futbalovej reprezentácia Afganistanu dosiahli v utorok jedno zo svojich najdôležitejších víťazstiev – podarilo sa im odletieť z vlasti. Na palube humanitárneho letu z hlavného mesta Kábul bolo viac ako 75 osôb spätých so ženským futbalovým výberom Afganistanu.

Reprezentantky tejto krajiny už viac ako týždeň na všetkých úrovniach prosili o pomoc pri opustení Afganistanu, kde je v ostatných dňoch mimoriadne napätá politická situácia. Vo vlasti sa totiž už necítili bezpečne po tom, ako politická moc po dlhých rokoch padla späť do rúk Talibanu.

„Tie mladé ženy, športovkyne aj aktivistky zároveň, boli v Afganistane v ohrození. Ďakujeme každému, kto sa podieľal na ich transporte z krajiny,“ uvádza sa vo vyhlásení hráčskej únie FIFPro, podľa ktorej pokračujú aktivity na transport ďalších osôb z Afganistanu.

„Posledných pár dní bolo pre nás mimoriadne stresujúcich. Teraz sme však dosiahli veľmi dôležité víťazstvo,“ uviedla niekdajšia kapitánka afgánskeho futbalového výberu Khalida Popalová.

V súčasnosti je členkou pracovnej skupiny FIFPro a koordinuje prípravu transportu futbalistiek a ich rodín z Afganistanu do bezpečia. „Futbalistky boli statočné a silné v okamihu krízy. Verím, že mimo územia Afganistanu ich čaká lepší život,“ doplnila Popalová.

Generálny sekretár FIFPro Jonas Baer-Hoffmann proces evakuácie označil ako mimoriadne komplexný: „Naše srdcia sú s tými, ktorí zostali uväznení v krajine proti ich vôli.“

Sleepless nights, being on the call all the time answering questions. Handling media, motiving players to keep fighting & not give up even there were gunfires, they were beaten. Was tough. The 75 players and some family members are out of Afghanistan. Teamwork. Work continues. pic.twitter.com/wv5WUF10Wd

— Khalida Popal (@khalida_popal) August 24, 2021