Afganský prezident Ghaní nechce prepúšťať väzňov pred začatím rokovaní s Talibanom

Afganský prezident Ašraf Ghaní v nedeľu oznámil, že pred začiatkom medziafganských rokovaní neprepustí tisícky väzňov z militantného hnutia Taliban.

Verejne tak vyjadril nesúhlas s časovým rozvrhom prepúšťania väzňov, ktorý je súčasťou v sobotu podpísanej mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Talibanom.

Mali by prepustiť tisíce väzňov

Na základe nej by mala vláda do rokovaní, ktoré by sa mali začať 10. marca v nórskom Osle, prepustiť z väzenia do päťtisíc členov Talibanu a Taliban asi tisícku svojich vládnych zajatcov.

Ghaní sa však na nedeľňajšej tlačovej konferencii v Kábule vyjadril, že taký prísľub nemôžu dať Spojené štáty a rozhodnutie o prepustení akýchkoľvek väzňov je len na jeho vláde, pričom on sám nie je pripravený prepúšťať väzňov pred začiatkom rokovaní.

Cieľom dohody ukončenie konfliktu

„Požiadavku na prepustenie väzňov dali Spojené štáty a môže byť súčasťou rokovaní, ale nemôže byť ich podmienkou,“ skonštatoval.

Cieľom dohody, ktorú zástupcovia Spojených štátov a Talibanu podpísali v sobotu v katarskej Dauhe, je ukončiť 18 rokov trvajúci konflikt v Afganistane.

Američania by mali na základe nej začať sťahovať svoje vojská z krajiny a v prípade, že Taliban dodrží svoje záväzky, mali by americkí vojaci Afganistan opustiť v priebehu štrnástich mesiacov.