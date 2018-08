Afganský prezident Ghaní vyhlásil prímerie s Talibanom, má platiť počas sviatku íd al-adhá

KÁBUL 19. augusta (WebNoviny.sk) – Afganský prezident Ašraf Ghaní oznámil prímerie s militantným hnutím Taliban pri príležitosti sviatku íd al-adhá.

Urobil tak počas osláv 99. výročia nezávislosti Afganistanu v hlavnom meste Kábul. „Prímerie by mali dodržiavať obe strany a jeho pokračovanie a trvanie tiež závisí od postoja Talibanu,“ zdôraznil Ghaní a dodal, že ak by hnutie súhlasilo, pokoj zbraní by platil v pondelok a v utorok.

Prezident tiež vyjadril nádej, že by sa obe strany mohli dohodnúť na prípadom predlžovaní prímeria, ktoré by mohlo trvať až do 20. novembra, výročia narodenia proroka Mohameda. Taliban na Ghaního oznámenie zatiaľ nereagoval.

Vláda tento rok už vyhlásila prímerie s Talibanom počas júnového sviatku íd al-fitr. Hnutie trojdňový pokoj zbraní prijalo, ale neskoršiu Ghaního výzvu na jeho predĺženie odmietlo.