Africká únia spochybnila výsledky prezidentských volieb v Kongu a chce zrušiť vyhlásenie víťaza

KINSHASA 18. januára (WebNoviny.sk) – Africká únia vyjadrila vážne pochybnosti nad výsledkami prezidentských volieb v Konžskej demokratickej republike (KDR). Zároveň vyzvala úrady, aby zrušili ich plánované oficiálne vyhlásenie.

Stanovisko prišlo krátko predtým, ako má ústavný súd v piatok rozhodnúť o sťažnosti Martina Fayula, ktorý žiada prepočítanie hlasov z dôvodu údajného podvodu.

Hlavy štátov Africkej únie tiež oznámili, že do KDR „bezodkladne posielajú“ delegáciu, ktorá má spoločne so znepriatelenými stranami nájsť „východisko z povolebnej krízy„. Obávajú sa totiž, že by kríza mohla viesť k násiliu.

Volebná komisia cez víkend prekvapivo pripísala víťazstvo opozičnému kandidátovi Félixovi Tshisekedimu. Favoritom bol pritom práve Fayulu, iný kandidát opozície, ktorý skončil na druhom mieste.