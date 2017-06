Agentúra Fitch potvrdila rating matke slovenskej VÚB banky

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – Medzinárodná ratingová agentúra Fitch v utorok potvrdila hodnotenie úverovej spoľahlivosti talianskej banky Intesa Sanpaolo (Intesa). Dlhodobý úverový ratingy (IDR) spoločnosti ponechala na stupni BBB. Výhľad ratingu zostáva stabilný.

Krok ratingovej agentúry nasledoval po oznámení, že Intesa prevezme určité aktíva a záväzky bánk Veneto Banca a Banca Popolare di Vicenza, ktoré v úvode týždňa vstúpili do insolvenčného konania. Na pomoc bankám, ktorých bilancie ťaží rozsiahle portfólio zlyhaných úverov, talianska vláda počas víkendu vyčlenila 5,2 mld. eur.

Agentúra Fitch pripomína, že medzi aktívami, ktorá má Intesa odkúpiť, sa nenachádzajú zlé úvery. Pozíciu bankovej skupiny podporuje aj to, že aktíva môže vrátiť v prípade, ak vládny dekrét o pomoci bankám do 60 dní od jeho zverejnenia neschvália poslanci oboch komôr parlamentu. Rovnaký scenár môže Intesa uplatniť aj v prípade, ak by pre ňu finálna podoba zákona znamenala dodatočné náklady.

Členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo je aj slovenská VÚB banka. Svoje služby poskytuje prostredníctvom siete 193 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.