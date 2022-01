Agentúra Slovakia Travel láka na zimnú dovolenku na Slovensku, kampaň sa rozšíri aj do zahraničia

Agentúra na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel vedie kampaň na aktuálnu zimnú sezónu na Slovensku.

S názvom „Dovolenka na Slovensku má veľa plusov” je zameraná na rôzne možnosti trávenia voľného času v tomto období a zároveň nepriamo vyzýva k zodpovednosti dovolenkárov.

Informovala o tom v pondelok manažérka organizácie pre PR a médiá Karolína Ducká.

Chcú nadviazať na historickú sezónu

“Dovolenka na Slovensku má skutočne veľa plusov,“ povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.

Agentúra po začatí zimnej kampane v online priestore vlani 25.decembra pridáva od 10. januára aj spoty v slovenských televíziách a rádiách.

Kampaň sa v krátkom čase dostane aj za hranice Slovenska, odvysielajú ju české, poľské aj maďarské televízie.

Slovakia Travel tak chce nadviazať na historicky najlepšiu domácu turistickú sezónu v lete minulého roku.

Kampaň podporila aj Petra Vlhová

„Prirodzene, súviselo to aj s tým, že mobilita ľudí klesla, no verím, že zásluhu na tom má aj Slovakia Travel, ktorá pripravila kampaň, na akú sme na Slovensku neboli doteraz zvyknutí. V každej relevantnej televízii a rádiu bola denne prezentovaná konkrétna destinácia, bol to prierez všetkého, čo na Slovensku máme – národné parky, veľhory, jaskyne, jazerá, pamiatky UNESCO,“ uviedol Mika.

To agentúru viedlo aj k zameraniu stratégie kampane na zimnú sezónu. Do podpory zimnej turistickej sezóny na Slovensku sa zapojili aj úspešní slovenskí športovci – lyžiari Petra Vlhová a Adam Žampa.

V cestovnom ruchu vládne neistota

Slovakia Travel kontinuálne robí aj informačnú kampaň na zdrojových trhoch, odkiaľ na Slovensko prichádza najviac návštevníkov.

„Základná emócia v cestovnom ruchu je stále neistota. Našou úlohou z hľadiska komunikácie je vnášať pravidlá a istotu. Preto pokračujeme v informačnej kampani na zdrojových trhoch. Bez jasných pravidiel nemôžeme očakávať nárast počtu turistov na Slovensku,“ dodal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.