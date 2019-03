Agentúra S&P zhoršila rating automobilky Jaguar Land Rover

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Medzinárodná ratingová agentúra S&P zhoršila britskej automobilke Jaguar Land Rover Automotive PLC (JLR) dlhodobý emisný rating na úroveň B+ zo stupňa BB- a ponechala ho v procese revízie s možnosťou ďalšieho zníženia.

Slabšie výsledky

Zhoršenie ratingu odzrkadľuje to, že výsledky automobilky za jej účtovný tretí kvartál boli slabšie, ako sa očakávalo.

Agentúra zároveň uviedla, že podľa jej názoru JLR čelí rastúcemu tlaku konkurencie a ťažkostiam, ktoré znižujú stabilitu jej príjmov.

Nový závod v Nitre

S&P dodáva, že Jaguar Land Rover exportuje viac ako 20 percent produkcie do EÚ a 20 percent do USA. To znamená, že aj brexit bez dohody, aj nové americké dovozné clá by automobilku poškodili viac ako iných výrobcov áut.

Automobilka Jaguar Land Rover v októbri 2018 otvorila svoj závod v Nitre. Jeho produkcia bude 150 000 áut ročne. Investícia dosiahla 1,4 miliardy eur. V súčasnosti spoločnosť JLR zamestnáva na Slovensku už viac ako 1 500 ľudí a cieľom automobilky je postupne dosiahnuť stav 2 800 zamestnancov.