Agnieszka Radwanská si po zranení váži postúpila do tretieho kola Roland Garros

PARÍŽ 1. júna (WebNoviny.sk) – Takmer dve a pol hodiny bojovala Agnieszka Radwanská o postup do 3. kola dvojhry na druhom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny Roland Garros v Paríži. Na najcennejšej antuke napokon poľská deviatka “pavúka” za 2:22 h zdolala oveľa menej renomovanú Belgičanku Alison van Uytvanckovú 6:7 (3), 6:2, 6:3, keď slávila úspech svojím úsporným štýlom. Popri 18 víťazných úderoch urobila iba 16 nevynútených chýb, kým jej súperka mala štatistiku pravdy 46:45.

Desiatka svetového rebríčka WTA Radwanská si postup medzi 32 najlepších cez belgickú kvalifikantku Van Uytvanckovú (113.) veľmi cení vzhľadom na pretrvávajúce zdravotné problémy. Dva zápasy za sebou vyhrala 28-ročná Krakovčanka vôbec po prvý raz od januárového finále na turnaji v Sydney. Veľké antukové turnaje v Ríme a Madride vynechala pre zranenie päty na pravej nohe. “Bojovala som so zranením niekoľko týždňov. Mala som len sedem dní na prípravu, veľmi si teda vážim, že som v treťom kole,” skonštatovala Agnieszka Radwanská, parížska štvrťfinalista z roku 2013. V hlavnej súťaži pri Buloňskom lesíku hrá po jedenásty raz bez prerušenia.

Tri sety na prienik do 3. kola potrebovala aj Ukrajinka Elina Svitolinová. V pozícii nasadenej päťky zdolala skúsenú 29-ročnú Bulharku Cvetanu Pironkovovú 3:6, 6:3, 6:2. Dvadsaťdvaročná Svitolinová má zázemie v TC Empire v Trnave a v Paríži obhajuje štvrťfinále z vlaňajška. V príprave vyhrala prestížny antukový turnaj v Ríme a do francúzskej metropoly prišla s vysokými ambíciami. V zápase Svitolinová – Pironkovová bolo dovedna až 12 brejkov, v rozhodujúcom sete rozhodla presnejšia hra v podaní mladej Ukrajinky (13 winnerov – 8 nevynútených chýb). “Súperka hrala vynikajúco, ja som čakala na svoje šance. Prvý set som prehrala, ale nebolo to herne zlé, takže som verila v obrat,” cituje Svitolinovú portál WTA.

Z nasadených hráčok v úvodnej časti štvrtkového programu 2. kola dvojhry žien neuspeli Češka Barbora Strýcová a Chorvátka Ana Konjuhová. Strýcová nasadená ako dvadsiata podľahla Francúzke Alizé Cornetovej 4:6, 1:6 a Konjuhová (29.) nestačila na Poľku Magdu Linettovú /0:6, 5:7/.