Airbnb chce pomôcť 20-tisíc utečencom z Afganistanu, ponúkne im bezplatné ubytovanie

Americká spoločnosť Airbnb, ktorá sprostredkúva prenájom ubytovania prostredníctvom internetovej stránky, začne poskytovať 20-tisíc afganským utečencom po celom svete bezplatné ubytovanie.

Pobyt bude platiť Airbnb

Generálny riaditeľ firmy Brian Chesky v utorok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že utečenci budú ubytovaní v nehnuteľnostiach, ktoré cez svoju platformu firma prenajíma, a ich pobyt bude platiť Airbnb.

Šéf firmy však nešpecifikoval, koľko presne na to chce Airbnb vynaložiť financií a na ako dlho bude utečencom ubytovanie poskytovať. Informuje o tom portál cnbc.com.

Cítia zodpovednosť

„Presídlenie afganských utečencov do USA aj inam je jednou z najväčších humanitárnych kríz našich čias. Cítime zodpovednosť angažovať sa,“ uviedol Chesky. „Dúfam, že to bude inšpirovať iných lídrov firiem, aby robili to isté. Nie je čas nazvyš,“ dodal.

Airbnb často ponúka uhradenie ubytovania v núdzových situáciách. Firma uviedla, že od roku 2012 poskytla ubytovanie 75-tisícom ľudí v krízovej situácii.