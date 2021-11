Aj Bratislava bude od pondelka červený okres, horšiu farbu vďaka „žolíku“ už mať nemôže

Bratislava bude na COVID automate od budúceho týždňa červená. „Je to zároveň aj najhoršia farba, v ktorej sa môžeme ocitnúť, keďže vďaka vysokej zaočkovanosti vo vekovej kategórii 50+ sa nám farba semafora má zlepšovať o dva stupne. Treba však povedať, že situácia je dosť vážna aj u nás a ak by sme si nemohli uplatniť tohto žolíka, boli by sme ako väčšina slovenských miest bordoví alebo čierni,“ upozornil na sociálnej sieti bratislavský primátor Matúš Vallo.

Režim OTP zníži kapacitu v prevádzkach

Primátor dodal, že ani v červenej farbe sa v Bratislave nebude zatvárať väčšina prevádzok a v režime Kompletne zaočkovaní budú fungovať prevádzky prakticky bez zmeny.

„V režime OTP spravidla klesne ich kapacita na polovicu oproti oranžovej farbe a na hromadné podujatia v exteriéri bude pre OTP platiť maximálna kapacita 150 osôb,“ spresnil Vallo.

V interiéri už bude treba respirátor

Režim základ sa podľa Valla pre viaceré podujatia a prevádzky úplne zruší. „Prechod do červenej fázy sa teda dotkne najmä neočkovaných, ktorí už bez testu alebo bez potvrdenia o prekonaní COVID-19 nebudú môcť ísť do reštaurácie, do posilňovne a podobne,“ doplnil.

Novinkou bude, že v interiéri už bude namiesto rúšok povinný respirátor. „Nové obmedzenia nám od budúceho týždňa majú ukázať, že situácia je aj v našom meste vážna,“ upozornil primátor s tým, že najviac potrebujeme uchrániť nemocnice pred ďalším návalom COVID pacientov, a tým pádom aj pred vynúteným obmedzovaním poskytovania ostatnej lekárskej starostlivosti.

„Nepodceňujme to, buďme, prosím, aj naďalej zodpovední a obozretní, aby sme tieto ťažké časy prekonali bez následkov na zdraví, na vzťahoch a na fungovaní mesta,“ uzavrel Vallo.