Aj chladnejšie jesenné dni majú svoje čaro

Zdá sa, že letá v zovretí pandémie sú o čosi náročnejšie. Doháňame to, čo sme počas dlhých týždňov v obmedzeniach zameškali – výlety, stretnutia, oslavy. Leto však skončilo a prišla jeseň, ktorá nepochybne má obrovské čaro. Je to čas na spomalenie a oddych pre prírodu aj pre nás všetkých. Ako si pred zimou vychutnať toto obdobie a kam sa vybrať? Jedno ideálne miesto nájdete na aj Domaši…

Miesto, ktoré na východe nečakáte

Hotel Zelená Lagúna**** je skvelou voľbou ak hľadáte pokojné miesto mimo ruchu veľkomesta a s dostatkom súkromia. Miesto uprostred prírody, napriek tomu so všetkými vymoženosťami nášho pohodlného storočia. V moderne zariadenom hoteli, nájdete komfortné izby s terasou a výhľadom na vodnú hladinu Domaše, kvalitné služby, kuchyňu svetovej úrovne a pohodlie, ktoré ocení takmer každý hosť. Súčasťou hotelového komplexu je wellness svet, relaxačný bazén a veľký 20 –metrový plavecký bazén. Ak chcete viac romantiky pri krbe, apartmánové domčeky poskytnú dostatok súkromia. Túžite po aktívnom oddychu? V areáli hotela nájdete multifunkčné ihrisko aj súkromnú pláž. To všetko v prenádhernom prostredí a na mieste, na ktorom by ste to nečakali.

Foto: Zelená Lagúna

Na zdraví záleží, telesnom i duševnom

Neobmedzený relax vo wellness svete a súkromie. To chceme v súčasnosti všetci. Jesenný pobyt v hoteli Zelená Lagúna**** je zameraný na odpočinok. Nové sily načerpáte vo fínskej, parnej či infrasaune. Samozrejmosťou je pohodlná vírivka, relaxačný bazén, Kneippov kúpeľ, či intímne zariadené tepidárium. Vedeli ste, že blahodarné účinky pobytu v teplom prostredí poznali už v praveku? Čas strávený v saune je pôžitkom pre celý organizmus – posilňuje kardiovaskulárny systém (aké prepotrebné v čase Covidu), pôsobí na vylučovanie toxických látok z tela, zlepšuje stav pokožky alebo pomáha pri spaľovaní tukov. Podľa preferencie si môžete užiť masáž alebo si zaplávať v plaveckom bazéne s výnimočne čistou vodou.

Foto: Zelená Lagúna

Jesenný les na tanieri

Upokojujúca príroda, lesy v okolí hotela a nádherné výhľady sú bonusom, ktorý sa opísať nedá. Je zážitkom pre naše telo i myseľ. Množstvo odtieňov farieb, tajomné ranné hmly, prechádzky, odpadné lístie alebo predlžujúce sa večery. Toto ročné obdobie ponúka množstvo zdravých plodov a chutí. Hotelová kuchyňa je povestná svojou snahou využívať v čo najväčšej miere lokálne a sezónne potraviny. Chute jesene zaručene nájdete aj na tanieri, a to v podobe originálnych a chutných jedál.

Horný Zemplín – krása nepoznaného

Domaša je lokalitou, ktorá láka turistov najmä v lete. Rybárčenie, voda, slnko. No v okolí hotela a celom regióne Horného Zemplína nájdete veľa možností počas celého roka pre všetkých, ktorí radi spoznávajú nové a nepoznané. Dukla, drevené kostolíky, Národný park Poloniny. Tieto lokality sú len na skok od hotela. A tak popri príjemnom leňošení môžete zažiť pôvodné pralesy, pozorovať hviezdy na mieste s najmenším svetelným smogom, navštíviť vojenské cintoríny či vydať sa po stopách Alžbety Báthoryovej na hrade Čičva.

Foto: Zelená Lagúna

