Aj dnes rastie vo svete a na Slovensku extrémizmus, preto netreba podľa Danka zabúdať na odkaz SNP

Účastníkom Slovenského národného povstania (SNP) patrí úcta, pretože neváhali bojovať za slobodu. Uviedol to vo štvrtok v príhovore predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) pri príležitosti osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici.

Podľa jeho slov netreba zabúdať na silný odkaz SNP, pretože aj dnes rastie vo svete a na Slovensku extrémizmus, ktorý hlása obdobné ideológie ako nacistické Nemecko z čias 2. svetovej vojny. Danko sa poďakoval tiež všetkým medzinárodným delegáciám, ktoré si prišli pripomenúť SNP.

„Som rád, že je tu aj dnes bohaté zastúpenie delegácií takmer všetkých národov, ktoré sa pred 75 rokmi so zbraňou v ruke a nebývalou odvahou postavili krvavým fašistickým hlavniam. Mnohí vtedy riskovali a obetovali to najcennejšie- svoj život. Patrí im naša úcta, že neváhali ani sekundu bojovať za slobodu a prebudenie niektorých Slovákov. O to viac ma mrzí, že sú i dnes medzi nami, dokonca aj v politike ľudia, ktorí prekrúcajú históriu, obliekajú si fašistické uniformy a požívajú dôveru občanov. Je to neskutočná hanba, s ktorou musíme znovu bojovať. Nikdy však nesmieme zabúdať na to, kto stál po našom boku v tých najťažších časoch,“ povedal Danko.

Podľa Danka Slováci platili vysokú daň za vlastný štát, väčšina národa však podľa jeho slov zastala správny názor. „V jednom z najťažších období sme získali svoj štát, ale daň za jeho vznik bola krutá. Mnoho ľudí vtedy uverilo pomýlenej vízii fašizmu. SNP je však svedectvom toho, že podstatná časť nášho národa si zachovala triezvy pohľad. Žiaľ, aj dnes stojíme na pomyselnej hranici, kedy sa deformujú hodnoty ľudskosti a sme svedkami návratu k extrémistickým ideológiám. Práve v dnešnej dobe internetu sa nesmieme nechať manipulovať klamstvami vytrhnutými z kontextu. Propaganda a manipulácia je stále prítomná,“ dodal predseda NR SR.