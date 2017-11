Aj FC Barcelona ešte zaváha, tvrdí tréner Realu po remíze v El Derbi Madrileňo

MADRID 19. novembra (WebNoviny.sk) – Ak chcú madridskí futbaloví rivali Atlético a Real prehovoriť do boja o majstrovský titul v španielskej La Lige 2017/2018, budú musieť zmazať už dvojcifernú stratu na lídra tabuľky FC Barcelona.

Prestížne „El Derbi Madrileňo“ sa v sobotu na štadióne Wanda Metropolitano pred 66 496 divákmi skončilo bezgólovou remízou, po ktorej manko oboch madridských zástupcov na 1. miesto narástlo na 10 bodov. Vedúci Katalánci niekoľko hodín predtým triumfovali na predmestí Madridu v Leganés presvedčivo 3:0 a doteraz nazbierali 34 bodov.

Real z prevahy nevyťažil gól

Bližšie k úspechu bol v zápase 12. kola Primera División hosťujúci Real. Obhajcovia prvenstva však z prevahy napokon nevyťažili vytúžený trojbodový zásah. „Cítim sa zle kvôli hráčom, pretože si zaslúžili viac,“ vyhlásil tréner „bieleho baletu“ Zinedine Zidane. Jeho zverenci mali v priebehu stretnutia miestami až drvivú dominanciu v držaní lopty na úrovni 82 %.

„Chýbal nám akurát jeden kľúčový gól. Nik z hráčov nie je na vine. Hrali sme veľmi dobre a ideme správnym smerom. Všetci moji chlapci vyvinuli nesmierne úsilie. Podali sme kvalitný výkon a teší ma, že forma viacerých išla nahor. Som spokojný som všetkými hráčmi, najmä s Iscom. Mali by sme si zapamätať, čo sme dnes robili správne a preniesť to do ďalších zápasov,“ doplnil 45-ročný Francúz.

Hernández kopol Ramosa do tváre

Rodák z Marseille odmieta tvrdenia, že preteky o ligovú korunu sú už rozhodnuté. „Keď som prišiel na lavičku Realu (v januári 2016, pozn.), aj vtedy sme boli 10 bodov za Barcelonou a nakoniec sme skončili súťaž len s jednobodovou stratou. Do konca sezóny je ešte dlhá cesta. Vo futbale sa veci dokážu rýchlo zvrtnúť. Desať bodov je veľa, ale to sa zmení. Barcelona nebude víťaziť v každom zápase, počkáme si na to,“ optimisticky zakončil populárny „Zizou“.

„Ako hráč Realu Madrid som bol v horších pozíciách a dokázali sme sa z toho dostať. Nepremýšľame o desaťbodovom deficite. Zameriavame sa na vlastnú prácu, pretože sme na správnej ceste. Pokúsime sa vyhrať všetky zostávajúce stretnutia. Nič nie je nemožné,“ nadviazal ľavý obranca „Merengues“ Marcelo. „Som sklamaný z výsledku, ale potešilo ma to, že sme hrali dobre. Bol to skvelý zápas hodný madridského derby. Nevešajme hlavy, remíza na pôde Atlética ešte môže byť cenný výsledok. Som si istý, že góly v krátkom čase určite prídu,“ skonštatoval podľa webu Realu Marcelov brazílsky krajan Casemiro.

„Los Blancos“ museli dohrávať bez svojho kapitána Sergia Ramosa. Toho tesne pred koncom prvého polčasu v čistej šanci kopol do tváre domáci Lucas Hernández. Ramos utrpel zlomeninu nosa, no hráč Atlética nedostal ani žltú kartu. „Bola to jasná jedenástka. Hráč Atlética bol v súboji neskoro,“ povedal pre denník AS bývalý arbiter FIFA Eduardo Iturralde González.

Griezmann zažíva strelecký suchoty

Ani jeden gól nepadol v madridskom derby prvýkrát od mája 2005. Real pod vedením súčasného kouča Zidana neskóroval v La Lige na ihrisku súpera vôbec prvýkrát. Doteraz ťahal mimo svojho štadióna sériu 35 duelov s minimálne jedným zásahom. S remízou nebol spokojný ani stredopoliar „Los Colchoneros“ Koke.

„Proti odvekému rivalovi sme chceli zvíťaziť. Odohrali sme skvelý duel, predviedli sme veľké nasadenie a dobrý pressing. Myslím si, že toto derby by mohlo pre nás predstavovať pozitívny zlom do zvyšného priebehu sezóny,“ myslí si 25-ročný španielsky reprezentant.

Jeho spoluhráč z útoku Antoine Griezmann zažíva najdlhšie strelecké suchoty v drese Atlética. Z gólu sa netešil už 723 minút vo všetkých súťažiach. Vlastní fanúšikovia mu to viackrát pripomenuli hlasným piskotom a spočítali mu aj nedávne vyjadrenia o posezónnom možnom odchode z klubu.

„Učili ma, že pri mojej rodine stojím až do smrti, a teraz to nezmením. Veci vo vašej rodine sa musia vyriešiť v rámci nej,“ vyslovil Griezmannovi podporu kouč „Rojiblancos“ Diego Simeone. Argentínčan neskôr na margo zápasu doplnil: „Prvých 30 minút bolo veľmi dobrých. Na tom sa dá stavať. Hrali sme proti veľmi silnému súperovi. Mohli sme vyhrať, ale aj prehrať. V tom je krása tejto hry.“