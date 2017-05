Aj globálny McDonald´s je sčasti slovenský. Suroviny má od lokálnych dodávateľov

Bratislava, 09. mája 2017 ( WBN/PR ) – Globálna sieť s rýchlym občerstvením McDonald´s kladie veľký dôraz na kvalitu, čerstvosť surovín a zdravotnú bezchybnosť produktového portfólia. Aj preto si strategicky buduje siete lokálnych dodávateľov, ktorí sú schopní rešpektovať prísne štandardy na kvalitu, nariadenia Európskej únie, hygienické a zdravotné normy krajiny, v ktorej pôsobia. Väčšina surovín v slovenských reštauráciách McDonald´s tak pochádza od slovenských, českých, maďarských či poľských dodávateľov.

„Našim cieľom je ponúkať zákazníkom kvalitné, čerstvé a chutné jedlo, ktoré pochádza od spoľahlivých dodávateľov. Ak by sme objednávali mäso z druhého konca sveta, neboli by sme schopní naplniť princípy a podstatu udržateľného podnikania, ku ktorému sa hlásime,“ vysvetľuje Tomasz Rogacz, generálny riaditeľ McDonald´s pre ČR a Slovensko.

McDonald´s sa spolieha na slovenských dodávateľov

Na Slovensku pôsobí McDonald´s už takmer 22 rokov. Takmer rovnaký čas s ním spolupracuje aj Farma Majcichov. Mliekareň pri Trnave dodáva najväčšej sieti rýchleho občerstvenia mliečne produkty, z ktorých sa následne vyrába zmrzlina a mliečne koktaily. Všetky kravy v Majcichove sú voľne ustajnené v súlade s prísnymi kritériami Animal Welfare a Programom bezchybnosti poľnohospodárskych produktov. Zároveň sú chované krmivom, ktoré pochádza výlučne z farmy. Surové kravské mlieko je následne spracované do finálneho produktu v mliekarni Rajo v Bratislave. „Veľmi nás teší, že Farma Majcichov patrí k našim dlhodobým dodávateľom. Držať krok so všetkými nariadeniami a štandardmi, ktoré musíme ako globálna firma dodržiavať, predstavuje pre našich dodávateľov vždy nové výzvy. Mať spoľahlivého partnera, ktorý má rovnaké podnikateľské ciele ako my, je pre nás veľkou pridanou hodnotou. Farma Majcichov je jeden z nich a so svojimi procesmi ide príkladom celému mliekarenskému priemyslu na Slovensku,“ približuje Tomasz Rogacz.

K ďalším slovenským dodávateľom patrí firma SLOVATYS, ktorá zásobuje reštaurácie McDonald´s čerstvým ovocím a zeleninou. Čerstvé vajcia v obľúbenom raňajkovom menu sú z podstielkového chovu od spoločnosti Babičkin dvor Veľký Krtíš. Pri špeciálnych lokálnych ponukách sa fast foodový reťazec opäť spolieha na slovenské firmy, aby bolo prémiové menu čo najautentickejšie. Dobrým príkladom je limitovaný prémiový burger Maestro Oštiepok, ktorého hlavná surovina – syr oštiepok, pripravovala spoločnosť Liptov (Savencia Fromage & diary) z Liptovského Mikuláša.

Kmeňové produkty má slovenský McDonald´s od susedov

Suroviny na vlajkové jedlá, medzi ktoré patrí Big Mac, Cheeseburger, nugetky či hranolky dodávajú slovenským reštauráciám susedné krajiny. Aktuálne McDonald´s využíva hovädzie mäso z chovov z Česka a Poľska. Kuracie mäso sa naopak spracováva v závode v Maďarsku. Od susedov, s ktorými sa Slovensko delí o pohorie Vysoké Tatry, pochádza ľadový šalát a hranolky, pestované zo špeciálnej odrody zemiakov Russet Burbank a Innovator. „Tak ako pri našich franšízantoch, aj pri dodávateľoch dbáme na to, aby bola naša spolupráca perspektívna a dlhodobo udržateľná. Naše vzťahy s lokálnymi dodávateľmi sú založené na lojalite, čestnosti a flexibilite. McDonald´s je síce globálna firma, ale jej cieľom je ponúkať zákazníkom kvalitné a čerstvé potraviny, ktoré pochádzajú z lokálnych zdrojov na tej najvyššej potravinárskej úrovni,“ dodáva Tomasz Rogacz.

Prísne pravidlá pre dodávateľov

Dodávateľom tejto nadnárodnej firmy môžu byť rôzni lokálni dodávatelia. Zodpovedné podnikanie musí spĺňať mnoho kritérií, ktoré uvádzajú do praxe samotné firmy tak, aby boli v súlade s nariadeniami Európskej únie a ďalšími prísnymi štandardmi samotného McDonald´s. Ten okrem nekompromisných požiadaviek na spracovanie surovín do finálneho produktu, určuje dodávateľom pravidlá s cieľom znižovať negatívny dopad na životné prostredie a na životné podmienky zvierat. Dodávatelia hovädzieho a kuracieho mäsa sú povinní dodržiavať zásady Animal Welfare a Programu bezchybnosti poľnohospodárskych produktov. Čo to v preklade znamená? „V rámci programu sa farmy riadia zásadami udržateľného rozvoja, ktoré zohľadňujú tri oblasti – ekonomiku, etiku a ochranu životného prostredia. Vďaka nemu môžeme kontrolovať kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov. Súčasťou programu sú aj podmienky chovu zvierat, ktoré sú voľne ustajnené. Kvalita hovädzieho mäsa je prísne strážená, pretože to jediné, čím je „vylepšené“, je korenie a soľ po ogrilovaní. Podobný postup dodržiavame aj pri kuracom mäse,“ dopĺňa Tomasz Rogacz.

Na kvalitu a bezpečnosť sa dbá aj pri spracovaní surovín. Jednotlivé procesy podliehajú pravidelným auditom a dôkladnou výstupnou kontrolou. Finálny výber surovín sa podriaďuje prísnym hygienickým a kvalitatívnym požiadavkám. Lokálni dodávatelia pravidelne prechádzajú najrôznejšími auditmi štátnych orgánov či nezávislých organizácií. Kmeňové produkty – výrobky z kuracieho a hovädzieho mäsa, hranolky, žemle, syry, omáčky a ďalšie, sú pravidelne hodnotené panelom senzorických hodnotiteľov v laboratóriu Quality Center Europe v Mníchove. Tieto testy prebiehajú dvakrát až šesťkrát ročne v závislosti od typu produktu.

O spoločnosti McDonald´s Slovensko

Spoločnosť McDonald´s prišla na slovenský trh v roku 1995. Prvou otvorenou prevádzkou bola reštaurácia v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities. Aktuálne je na Slovensku 30 reštaurácií, z ktorých je 14 v Bratislave a ostatných 16 v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene a Žiline. Súčasťou 22 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. McDonald´s zamestnáva 1914 zamestnancov. V roku 2016 dosiahli tržby 66 395 000 eur.