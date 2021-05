Aj k novému návrhu novely verejného obstarávania sú výhrady, ale podľa odborníkov je kvalitatívne lepší

Nový, kompromisný návrh veľkej novely verejného obstarávania získal zatiaľ prevažne priaznivé ohlasy verejnosti. Prepracovaná verzia pôvodného návrhu z dielne vicepremiéra Štefana Holého (nom. Sme rodina), na ktorej sa spolupodieľal aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), podľa odborníkov znamená výrazný posun vpred.

Stále sú k navrhovanej novele verejného obstarávania aj viaceré pripomienky a výhrady. Na ich vyjasnenie a prípadnú úpravu navrhovaných zmien je ešte priestor počas prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania.

Vítané zmeny

Predloženie novely zákona o verejnom obstarávaní, ako výsledok spolupráce vicepremiéra a predsedu ÚVO označil partner advokátskej kancelárie Havel & Partners Štěpán Štarha síce za nečakané, ale hodnotí to určite pozitívne.

„V porovnaní s pôvodným návrhom podpredsedu vlády Holého, ku ktorému bolo v pripomienkovom konaní vznesených viac ako tristo zásadných pripomienok, vyzerá návrh aktuálnej novely z veľkej časti tak, ako to pôvodne navrhoval práve ÚVO,“ uviedol Štarha.

Pôvodný návrh vicepremiéra mal podľa právnika síce za cieľ skrátiť trvanie verejných súťaží, avšak za cenu vyššieho rizika svojvoľného konania obstarávateľov a obmedzenejšej kontroly zo strany ÚVO.

Za jednu z najviditeľnejších pozitívnych zmien v novom návrhu novely považuje to, že stavebné zákazky do 5,35 milióna eur a zákazky na tovary a služby do 139-tisíc, resp. 214-tisíc eur (v závislosti od typu verejného obstarávania) sa nebudú môcť zadávať priamo bez akéhokoľvek súťaženia, ako to upravoval predošlý návrh. Novela zároveň neobmedzuje, skôr naopak posilňuje, kompetencie ÚVO.

Posilnenie nezávislosti úradu

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák tvrdí, že navrhované opatrenia v rámci novely verejného obstarávania sú v súlade s európskym právom, podporujú princípy právneho štátu a hlavne budú praktické pre tých, ktorí sa týmto dôležitým zákonom riadia.

„Hovorím o tom, že zrýchlenie nakupovania za verejné peniaze nejde na úkor transparentnosti, že zavádzame profesionalizáciu, aby sa zvýšila odbornosť v oblasti verejného obstarávania, že posilňujeme nezávislosť úradu vrátane jeho otvorenej komunikácie,“ uviedol Hlivák pre portál Webnoviny.sk.

Zároveň očakáva, že pod gesciou ministerstva spravodlivosti sa dopracujú aj opatrenia na pokrývanie nekalých praktík, ktoré už navrhli. Novela zahŕňa približne 90 percent riešení, ktoré ÚVO navrhoval už vlani na jeseň.

Predseda úradu verí, že tieto opatrenia sa aj po pripomienkovom konaní a následných legislatívnych procesoch dostanú v tejto podobe aj do života. „Každopádne, teším sa z toho, že sa dnes môžeme rozprávať o riešeniach, ktoré vytvárajú priestor pre konštruktívnu debatu, aj keď k nim prídu pripomienky,“ podotkol Hlivák.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Foto: SITA/Diana Černáková Foto: SITA/Diana Černáková

Zrýchlenie a zjednodušenie

Finančný limit pre zákazky malého rozsahu, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní vôbec nevzťahuje, by sa mal podľa novely zvýšiť zo súčasných 5-tisíc na 10-tisíc eur. Novela tiež navrhuje zvýšiť limit zákaziek s nízkou hodnotou – pre stavebné práce zo 180-tisíc na 300-tisíc eur, pre tovary a služby zo 70-tisíc na 100-tisíc, resp. 180-tisíc eur.

Lehoty na predkladanie ponúk by sa mali skrátiť z 20 kalendárnych dní pri stavebných prácach na dvanásť pracovných dní. Novela tiež vo väčšej miere podporuje aj tzv. zelené verejné obstarávanie.

„Všetky tieto zmeny vnímame pozitívne a veríme, že naplnia primárny cieľ novely zákona, a to zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania,“ poznamenal Štarha.

Sporná elektronická platforma

Ku kontroverznejším častiam novely, ku ktorým možno očakávať intenzívnejšiu diskusiu v pripomienkovaní, možno podľa právnika zaradiť plán zaviesť jednu elektronickú platformu pod kontrolou štátu pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Obstarávateľ by pritom nemohol použiť iný súkromný systém ani papierovú formu.

„Súčasťou novej platformy by mal byť aj referenčný register jednotkových cien, o ktorom však zatiaľ nemáme žiadne podrobnejšie informácie. Otázne je, ako prijmú túto zmenu poskytovatelia súkromných elektronických platforiem, ktorí aktuálne na trhu pôsobia a ktorých novela zásadne obmedzí,“ upozornil Štarha.