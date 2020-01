Aj krátkodobé odstávky firiem škodia Slovensku, analytik označil štrajk autodopravcov za nezodpovedný

Pre Slovensko sú škodlivé už aj krátkodobé odstávky firiem. V reakcii na problémy niektorých slovenských podnikov v súvislosti so štrajkom autodopravcov to pre agentúru SITA uviedol riaditeľ INEKO Peter Goliáš. „Okrem bezprostredných strát treba brať do úvahy aj poškodenú dôveru investorov v stabilitu podnikateľovho prostredia,“ upozornil Goliáš. Dlhodobejšie odstávky trvajúce niekoľko dní by podľa neho škody znásobili.

Mali by sa sústrediť na argumentáciu

„Blokovanie hraničných priechodov je zo strany autodopravcov nezodpovedným nátlakom. Presadzovanie vlastných záujmov na úkor iných občanov štátu už hraničí s anarchiou,“ myslí si Goliáš. Podľa neho by sa autodopravcovia mali viac sústrediť na argumentáciu, prečo považujú vlastné požiadavky za oprávnené.

„Ak presvedčia rozhodujúcu časť spoločnosti, môžu byť ich požiadavky demokraticky akceptované. Ak nie, budú musieť ustúpiť. Svoje protesty by mali obmedziť tak, aby čo najmenej škodili iným,“ uzavrel Goliáš.

Nespokojní autodopravcovia po dvoch týždňoch obnovili v utorok štrajk za splnenie svojich požiadaviek. Trvajú na znížení sadzieb dane z motorových vozidiel o 50 % a na výraznom zvýšení zliav pri platení mýta pre nákladné vozidlá na 18 až 26 percent v závislosti od počtu najazdených kilometrov.

Fabrikám spôsobujú problémy

Únia autodopravcov Slovenska, ktorá v utorok obnovila protestnú akciu blokovaním viacerých hraničných priechodov a ciest, najnovšie informovala o jej rozšírení v krajských mestách a v blízkosti veľkých spoločností súvisiacich s autodopravou.

Štrajk už spôsobuje problémy mnohým slovenským fabrikám. Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia vyrábala počas nočnej zmeny v obmedzenom režime.

Dôvodom bol nedostatok súčiastok, približne 50 kamiónov s nimi zostalo v dôsledku štrajku dopravcov stáť na hraničných priechodoch z Poľska na Slovensko.