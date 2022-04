Aj po dvoch rokoch Brexit sťažuje obchodnú výmenu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ (komentár)

Aj po dvoch rokoch, kedy Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu (EÚ), sú stále prítomné problematické obchodné otázky. Veľkej Británii sa aj napriek dohodnutej obchodnej dohode s EÚ nedarí naplniť všetky podmienky.

Dokazuje to hlavne problematika zavedenia hraničných kontrol v krajine. Británia už totiž štvrtýkrát odloží kontroly tovaru smerujúceho z Írska a zvyšku EÚ do Británie.

Britská vláda argumentuje tým, že zavedenie kontrol najmä na agropotravinárske výrobky prichádzajúce do Británie z EÚ, by mohli ešte viac zaťažiť podniky v čase rastúcej inflácie a taktiež s ohľadom na súčasnú krízu na Ukrajine, čo by sa odrazilo aj na konečných cenách pre spotrebiteľov.

Dôsledky hraničných kontrol

EÚ na konci prechodného obdobia v januári 2021 zaviedla colné kontroly tovaru prichádzajúceho na jednotný trh zo Spojeného kráľovstva, presne podľa dohody. Vláda Veľkej Británie však opakovane odkladá zavedenie týchto kontrol na vlastnom území. Dané zavedenie kontrol je plánované v tomto roku a to postupne v jednotlivých fázach od januára do novembra.