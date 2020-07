Aj po Ficovi, Fico. Bude novým logom Smeru päťcípa hviezda, kosák a kladivo? (komentár)

Konečne sme sa dočkali. Dlho ohlasovaný a netrpezlivo očakávaný snem strany Smer-SD sa konečne uskutočnil. Možno ešte pred pol rokom by upútal pozornosť ako jedna z najdôležitejších udalostí na slovenskej politickej scéne, po odchode stúpencov Petra Pellegriniho si ale málokto všimol, že sa konal.

Fico ako Mečiar, buď ja alebo nikto

Staronovým predsedom sa stal „prekvapujúco“ Robert Fico. Pozorne volení delegáti snemu sa rozhodli, že iba on je ten pravý, ktorý vie, ako má na Slovensku vyzerať sociálna demokracia.

Podobne ako v minulosti, bez protikandidáta, jasne zvíťazil. Veď kto by sa postavil proti takej osobnosti, ktorá už dvadsať rokov ohuruje celé Slovensko. Pripomína mi to takmer všetky snemy politických strán v krajinách, kde len doterajší predseda môže osloviť voličov.

Ale časy sa menia. Nie je to ten Fico spred 20 rokov. Vtedy ako mladý vedel osloviť mnohých, dnes už ako vyslúžený politik, málokoho. Voliči mu to spočítali v predošlých voľbách. Niektorí vlastní straníci, hneď po nich žiadali jeho hlavu, a neskôr jednoducho zdupkali. Najvernejší však zostali.

Nepripomína vám to niečo, čo sa už v slovenskej politike udialo? Aj od „veľkého Muftiho“ Vladimíra Mečiara začali odchádzať jeden po druhom a neskôr už nemal kto, lebo nikoho nebolo. Strana Smer-SD je na najlepšej ceste aby sa podobne ako HZDS stala minulosťou, a to len pre márnomyseľnosť jeho predsedu.

Kde sú plné haly a ľudová hudba?

Všetkým nám zostávajú v pamäti veľkolepé snemy Smeru v minulých rokoch. Plné športové alebo kongresové haly, ľudová hudba pred vchodom vítala delegátov, občania dlho čakali pred halou, aby sa mohli dotknúť alebo iba vidieť svoj idol. Boli časy boli, ale už sa minuli.

V sobotu pred straníckym sídlom delegátov čakala iba hŕstka novinárov, ktorých samozrejme dovnútra nepustili. Žiadny orchester, žiadne davy občanov, žiadne vyleštené štátne limuzíny, ktoré priviezli na stranícky snem delegátov. V sobotu ich tam bolo iba 120.

Fico sa stále pýši, že má viac delegátov, ako najsilnejšia vládna strana členov. Jedna zo zakladateliek Smeru Monika Beňová ale bola prekvapená, že na snem bolo delegovaných iba 120 členov zo, ako to uvádza Fico, 14-tisícovej základne. Asi si predseda nebol istý, či by ďalší hlasovali tak, ako si on želá.

O novom vedení radšej nehovorme. Blaha, Kaliňák mladší….

Tak ako ohlasoval ešte počas súboja s Pellegrinim, Smer obnovil vedenie, ale ako?. Veľa na výber nemal, lebo málokto zostal. Jeho verní Juraj Blanár a Ladislav Kamenický, ale aj nové mená. Samozrejme Ficov obľúbenec Ľuboš Blaha, ďalší z rodu Kaliňákovcov, tentoraz Erik, a neúspešný kandidát na primátora Prievidze Richard Takáč.

Už z uvedeného vidieť kam bude smerovať Smer-SD. Tón bude udávať Blaha, ktorého Fico označil za jedného z najlepších v priestore filozofie a politológie. Podľa Fica budú v strane „čerpať Blahovu múdrosť z oblasti politickej filozofie“.

Blahových múdrosti sme sa už dosť načítali na jeho internetových blogoch. Netreba sa prekvapiť, ak sa zmení aj logo strany a namiesto dlhoročnej ruže bude tam päťcípa hviezda s kosákom a kladivom. Veď to je jeho filozofia. Pre mladších pripomienka, že sme tento symbol obdivovali 40 rokov a kam nás to priviedlo.