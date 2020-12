Aj počas týchto sviatkov budú profesionálni zdravotní klauni v teréne

Pre niektoré deti nie je samozrejmosťou, že strávia Vianoce so svojou rodinou doma pri stromčeku. Ich zdravotný stav im to nedovolí a musia ostať počas najkrajších sviatkov v nemocnici. A ako tradične – profesionálni zdravotní klauni sú pripravení spríjemniť im ich pobyt v nemocnici aj tento rok. ČERVENÝ NOS Clowndoctors má v pláne zrealizovať v období od 21.12. do 31.12.2020 okolo 30 zdravotných klauniád. Niektoré sa uskutočnia v online priestore alebo pred nemocnicou.

Vyše 30 zdravotných klaunov má v pláne zrealizovať v období od 21.12. do 31.12. dokopy 29 klauniád. V Banskej Bystrici síce nenavštívia priamo oddelenia, ale svojím humorom skrátia pacientom a ich rodičom čas pri čakaní na triážach pred DFNsP. Keďže niektoré nemocnice kvôli epidemiologickej situácii klauni aktuálne nenavštevujú, ponúka ČERVENÝ NOS aj možnosť Klaunskej Návštevy Online (rezervacie.cervenynos.sk). Túto formu interaktívneho videohovoru s dvomi zdravotnými klaunmi využívajú tiež seniori v zariadeniach a choré deti v intenzívnej domácej starostlivosti.

„Nosnou témou klauniád (klaunských návštev) budú, prirodzene, vianočné sviatky a aktivity s tým spojené – zdobenie stromčeka, pečenie, darčeky, sobie záprahy či príprava na Silvester,” približuje umelecký riaditeľ o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors Pavel Mihaľák. Atmosféru podčiarknu klauni tematickými doplnkami kostýmov, či rekvizít i hudobným repertoárom.

Profesionálne vyškolení aj v oblasti hygieny

„Bezpečnosť pacientov, personálu aj samotných zdravotných klaunov je vždy, ale zvlášť v tomto corona období pre nás na prvom mieste,” zdôrazňuje riaditeľka združenia Zuzana Ambro. „Zdravotní klauni sú už pri vstupe do klaunského tímu profesionálne vyškolení v oblasti hygienických a epidemiologických zásad v zdravotníctve a preto vedia, ako sa v tomto prostredí správať v čase pandémie aj mimo nej,” vysvetľuje Z. Ambro. Zdravotní klauni sú navyše vybavení respirátomi bez výdychového filtra, ktoré však našťastie nezakrývajú ten najdôležitejší symbol klauna – červený nos. Samozrejmosťou je aj bezkontaktnosť, dodržiavanie odstupov, ale i opakovaná dezinfekcia. Tá sa týka aj kostýmu a rekvizít. Klauni sú tiež podľa požiadaviek jednotlivých oddelení pretestovávaní.

Nižšie nájdete termíny a zariadenia, ktoré plánujeme navštíviť, avšak situácia sa každý deň mení a my vždy zohľadňujeme aktuálny stav a rešpektujeme odporúčanie autorít tej ktorej nemocnice, pričom v prípade výskytu ochorenia na oddelení sa plánovaná návšteva neuskutoční. Zároveň však môžu pribudnúť rezervácie na online klauniády.

Plán klauniád:

21.12.2020 Online – DSS Domov jesene života, Bratislava Dúbravka 21.12.2020 Klinika detí a dorastu DFN Košice 21.12.2020 Online návšteva v rodine ťažko chorého dieťaťa 21.12.2020 Klinika detí a dorastu UN Martin 21.12.2020 Pred nemocnicou DFNsP BB 21.12.2020 Oddelenie pediatrie, Nemocnica Komárno 21.12.2020 Pediatria FNsP Žilina, Pediatrická ortopédia FNsP Žilina 21.12.2020 Čakárne pred ambulanciami DFN Košice 22.12.2020 Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice 22.12.2020 Pred nemocnicou DFNsP BB 22.12.2020 Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce 22.12.2020 Online – DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Stupava 22.12.2020 Psychiatrická klinika UN Martin 22.12.2020 Pediatria FNsP Žilina, Pediatrická ortopédia FNsP Žilina 23.12.2020 II. Klinika detí a dorastu DFN Košice 23.12.2020 Detské oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota 24.12.2020 Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice 28.12.2020 Detské oddelenie, Nemocnica Liptov 28.12.2020 Klinika detí a dorastu DFN Košice 28.12.2020 Pred nemocnicou DFNsP BB 29.12.2020 Pred nemocnicou DFNsP BB 29.12.2020 Detské oddelenie, ÚVN Ružomberok 29.12.2020 Pediatrické oddelenie, NsP Považská Bystrica 30.12.2020 II. Klinika detí a dorastu DFN Košice 30.12.2020 Klinika detí a dorastu UN Martin 30.12.2020 Pred nemocnicou DFNsP BB 30.12.2020 Detské oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota 31.12.2020 Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice 31.12.2020 Psychiatrická klinika UN Martin

