Aj Tom Reid mal v minulosti rovnaké problémy ako Marián Hossa a musel ukončiť kariéru

CHICAGO 23. júna (WebNoviny.sk) – V stredu drvivú väčšinu poriadne prekvapila správa o zdravotných problémoch slovenského hokejového útočníka Mariána Hossu, ktorých následkom je minimálne ročná pauza prípadne až koniec športovej kariéry 38-ročného krídelníka.

Ofenzívna opora Chicaga Blackhawks v zámorskej NHL však nie je prvá v profilige, ktorá mala takéto problémy. V minulosti sa s nimi pasoval aj Tom Reid, ktorý zhodou okolnosti hral aj za Chicago, neskôr za Minnesotu North Stars.

V roku 1978 to viedlo až k ukončeniu kariéry kanadského útočníka. Vo veku 31 rokov mal tiež prudké alergické reakcie kožného charakteru na hokejový výstroj.

Reid vyskúšal všetko

Reid v rozhovore pre Chicago Tribune priznal, že v tom čase táto choroba nemala meno. Šlo o reakciu na pot, teplo a trenie spôsobené výstrojom bez akéhokoľvek efektu v prípade zmeny výstroja. To všetko prekonával osem sezón, v ročníku 1974/1975 sa rozhodol trápenie ukončiť.

“Začalo s to nevinne, malo to veľkosť mince. Postupne sa to rozšírilo na celú ľavú polovicu môjho tela a postupovalo ďalej,” povedal aktuálne 71-ročný Reid a priznal, že ostatné tri sezóny odohral v urputných bolestiach. “Hrať v takých podmienkach bolo veľmi nepohodlné, nemohol som ísť na sto percent. Vydal som zo seba maximum a potom sedel v šatni a rozmýšľal, či to má zmysel,” poznamenal.

Reid postupne vyskúšal rôzne krémy, mastičky či roztoky. Nič mu však nepomáhalo preniesť sa cez bolesť, krvácanie alebo zápaly. Pomohlo mu len to, že sa vzdal športu. Pokúšal sa potlačiť bolesť steroidmi čo kortizónovými injekciami. “Povedali mi, že keď v tom budem pokračovať, tak zomriem štyridsiatke. Odpovedal som im: ‘Nie ďakujem, končím.'”

Hossa vynechá celú sezónu

Tom Reid ďalej povedal, že by ho veľmi prekvapilo, ak by sa Marián Hossa ešte vrátil do súťažného diania. “Počas celého procesu dúfate, že sa podarí nájsť vhodný liek. Keď sa však odhodláte opustiť ľadovú plochu na nejaký čas, je veľmi náročné sa vrátiť. Marián Hossa je hviezda a tomuto športu bude chýbať. Ľudia sa chodia pozerať na hokej práve kvôli hráčom ako on. Pre neho samotného a celú rodinu je však rozhodnutie odísť správne,” dodal Reid, ktorý v NHL odohral 701 zápasov s bilanciou 17 gólov a 130 asistencií.

Marián Hossa v stredu oznámil, že pre zdravotné problémy kožného charakteru vynechá celú sezónu 2017/2018. Vzhľadom na situáciu je možné, že úspešný útočník ukončí kariéru, aj keď má s Chicagom zmluvu až do leta 2021.

Tridsaťosemročný krídelník bol napriek svojmu pokročilému hokejovému veku stále platným hráčom Chicaga, v uplynulej sezóne NHL zaznamenal 45 bodov za 26 gólov a 19 asistencií. Dlhé roky je známa aj jeho skvelá defenzíva.

Hossa celkovo počas kariéry v NHL dosiahol počas v zákaldnej časti NHL 525 gólov a 609 asistencií, v play-off pridal 52 gólov a 97 asistencií. Podieľal sa na troch Stanleyho pohároch pre Chicago (2010, 2013, 2015) a do konca súčasnej dlhodobej zmluvy v tíme Blackhawks mu zostávajú 4 roky. Po zverejnení stredajšej správy sa Hossa dočkal podpory zo všetkých strán.

Informácie priniesol americký denník Chicago Tribune.