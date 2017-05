Ajax a ManUnited čaká finále Európskej ligy, Mourinho môže vstúpiť do úzkeho klubu trénerov

ŠTOKHOLM 24. mája (WebNoviny.sk) – Vo finále futbalovej Európskej ligy 2016/2017 sa v stredu 24. mája stretnú holandský tím Ajax Amsterdam a anglické mužstvo Manchester United. Vo Friends Arene v Štokholme bude mať “papierovo” výhodu domáceho prostredia Ajax. Aj v nastávajúcej sezóne 2017/2018 má víťaz EL zaručenú účasť v prestížnej Lige majstrov. Keďže finalisti tohtosezónnej edície európskeho pohára číslo jeden – Juventus Turín aj Real Madrid – sú čerství šampióni Talianska, resp. Španielska, víťaz štokholmského finále získa miestenku do skupinovej fázy LM. Zápas v hlavnom meste Švédska sa začne o 20.45 h a z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Slovinec Damir Skomina.

Anglický Manchester United sa dlhodobo netají tým, že túži vyhrať Európsku ligu a prostredníctvom nej si zabezpečiť miestenku v LM. Mužstvo z Old Traffordu získalo v tejto sezóne už dve trofeje – Community Shield a Ligový pohár. V stredu môže pridať tretiu. “Musíme zvíťaziť. Pre naše mužstvo je to rozhodujúci moment celého ročníka, doslova najtvrdší oriešok. Pravdepodobne to bude hop alebo trop. Chceme sa dostať do LM, a preto jediné, čo musíme urobiť, je vyhrať stredajší súboj,” povedal pre oficiálnu stránku United stopér Phil Jones.

Všetko úsilie zamerané na víťazstvo

“V tejto sezóne sme v Premier League mali veľa dobrých zápasov a predviedli dlhú šnúru bez prehry. Pre množstvo remíz sme však nemohli zabojovať o najvyššie priečky, ktoré si klub a jeho priaznivci zaslúžia. Našťastie sme dostali možnosť hrať o triumf v Európskej lige. Všetko naše úsilie sme zamerali na tento cieľ,” napísal vo svojom pravidelnom pondelkovom blogu španielsky stredopoliar “červených diablov” Juan Mata.

Niekdajší hráč FC Chelsea či FC Valencia si myslí, že tím z Manchestru by mal byť v strehu pred pôsobivou hrou holandského súpera. “Bude ťažké zdolať Ajax. Má odvážnych a veľmi mladých hráčov, ktorí predvádzajú oslnivý ofenzívny futbal. Tento štýl ich doviedol až do finále. Bez ohľadu na vekové zloženie mužstiev, dúfam, že vo finále rozhodne väčšie nadšenie a skúsenosti nášho tímu,” doplnil 29-ročný odchovanec Realu Madrid.

Ak Manchester United v stredu získa triumf v EL, José Mourinho vstúpi do úzkeho klubu trénerov, ktorí vyhrali niektorý z kontinentálnych pohárov s tromi rôznymi mužstvami. Ako pripomenul web UEFA.com, v minulosti to dokázali iba Rafael Benítez a Udo Lattek. “Bude to ťažké. Ajax má veľa mladíkov, čo môže znamenať, že nebudú cítiť tlak a finále si budú chcieť vychutnať. My sme však Manchester United, na ihrisko musíme vybehnúť s túžbou zvíťaziť. Trofej za víťazstvo v EL náš klub nikdy nezískal. Rešpektujeme kvality protivníka, ale chceme sa zapísať do histórie a vyhrať pre Manchestru United ďalšiu európsku trofej,” povedal v interview pre televíznu stanicu ESPN španielsky záložník Ander Herrera, ktorého fanúšikovia pred niekoľkými dňami zvolili za najlepšieho hráča Manchestru United v tejto sezóne.

Vekový priemer Ajaxu je 22 rokov

Ajax, ktorý postúpil do európskeho finále prvýkrát od roku 1996, použil v tejto sezóne EL dovedna až 28 hráčov. Vekový priemer mužstva je 22 rokov. “Každý sníva o európskom finále, pre nás je to obrovská príležitosť. V stredu pôjde o víťazstvo v EL, budeme sa snažiť dosiahnuť úspech peknou hrou. Mnohí si možno myslia, že je to naivné, ale v tejto sezóne sme už veľakrát ukázali, že sa to dá. Pre mojich hráčov to bude prvé finále na európskej pohárovej scéne. Neviem, čo to s nimi urobí. V utorok cestujeme do Švédska a budeme sa snažiť, aby sme ich na tento duel pripravili čo najlepšie,” vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner Ajaxu Peter Bosz.

Obranca amsterdamského klubu Davinson Sánchez priznal, že sa už nevie dočkať stredajšieho duelu. “Vždy som túžil zahrať si v tejto súťaži. Ajax Amsterdam v tejto sezóne ukázal, čoho je schopný. Nenastúpime síce doma, ale naša šanca určite príde. Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vyhrali pohár. V mojom predchádzajúcom pôsobisku som sa presvedčil, že som schopný dosiahnuť veľké veci,” skonštatoval podľa webu soccernews.nl 20-ročný Kolumbijčan, ktorý v rokoch 2013 – 2016 hrával za Atlético Nacional Medellín a vlani v jeho drese triumfoval v juhoamerickom Pohári osloboditeľov (Copa Libertadores).

Zápas v Štokholme sa uskutoční na deň presne 22 rokov po víťazstve Ajaxu Amsterdam nad AC Miláno (1:0) vo finále LM 1994/1995 vo Viedni. Bývalý holandský reprezentant Edwin van der Sar, ktorý si v predmetnom stretnutí udržal čisté konto, prezradil, že hoci si v minulosti obliekal aj dres Manchestru United (2005 – 2011), triumf v EL želá Ajaxu. “Sú to dva kluby blízke môjmu srdcu. V stredu 24. mája však bude mojou láskou iba jedno mužstvo – Ajax Amsterdam,” povedal pre BBC Sport 46-ročný Van der Sar, ktorý v Ajaxe pôsobil deväť sezón (1990 – 1999).