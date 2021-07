Fico podľa OĽaNO žije v pomýlenom svete a ak bolo niekedy potrebné odvolať nejakého ministra vnútra, tak to bol Kaliňák

Ak bolo niekedy potrebné odvolať nejakého ministra vnútra SR pre vážne podozrenia z páchania zločinných skutkov, tak by išlo o Roberta Kaliňáka.

Uviedlo to vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v reakcii k ohlásenému piatkovému podaniu návrhu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

Ficovi gangstri vo verejných funkciách

Stanovisko hnutia poskytol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO. Hnutie vníma predsedu Smer-SD Roberta Fica ako bezočivého, keď obviňuje Mikulca zo skutkov, ktorých sa podľa nich dopúšťal aj on sám.

„Je to o to nehoráznejšie, že práve Romana Mikulca dlhé roky prenasledovali Ficovi gangstri vo verejných funkciách za to, že pred rokmi upozornil na rozkrádanie vojenskej tajnej služby. Fico zjavne stále žije vo svojom pomýlenom svete, v ktorom mohli skorumpovaní politici manipulovať a zneužívať políciu, a dokonca ju aj vydať do rúk organizovaného zločinu,“ uviedlo OĽaNO.

Podľa neho táto éra skončila a orgány činné v trestnom konaní dnes môžu bez akýchkoľvek politických zásahov odkrývať kriminálnu sieť.

Schôdza na odvolanie Mikulca

Fico vo štvrtok 22. júla na tlačovej besede uviedol, že strana Smer-SD opätovne navrhne mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR na odvolanie Mikulca.

Návrh by mali podať v piatok, 23. júla. Predseda Smer-SD ministra kritizoval za odvolanie šéfky tímu Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, ktorý preveruje údajné ovplyvňovanie vyšetrovania mediálne známych trestných káuz.

Podotkol, že pôvodne chceli Mikulca odvolávať už pre podozrenie, že prijal úplatok 100-tisíc eur, ešte keď bol šéfom Vojenskej spravodajskej služby.