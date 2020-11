Ak bude celoplošné testovanie povinné, Hlas-SD zvažuje zber podpisov na referendum pred odbernými miestami

Ak bude celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 povinné, strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) by mohla počas čakania pred odbernými miestami spustiť zber podpisov na vyhlásenie referenda.

Skrátenie volebného obdobia

Na utorkovej tlačovej konferencii to pripustil líder strany a expremiér Peter Pellegrini. Doplnil, že to dáva skôr do pozornosti vlády.

Strana už v utorok 17. novembra spustila internetovú anketu, v ktorej sa ľudí pýta, či súhlasia so skrátením volebného obdobia Národnej rady SR.

Pellegrini zopakoval, že Hlas-SD odmieta ďalšie povinné celoplošné testovanie antigénovými testami. „Dodnes nevidíme jasne preukázaný medicínsky prínos,“ povedal s tým, že zatiaľ nie je jasné ani to, koľko celoplošné testovanie stálo.

Tri kolá testovania na COVID-19

Hlasovanie na Ústrednom krízovom štábe nebolo podľa Pellegriniho jednotné. Prosí členov, aby na mimoriadnom zasadnutí od povinného testovania upustili.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok 23. novembra informoval, že v decembri budú ďalšie tri kolá testovania.

„Určite tento víkend nestíhame. Reálne to vieme organizačne urobiť od 6. decembra, to sú vlastne tri víkendy do Vianoc, aby sme už na Vianoce ľudí nerušili a mohli sme mať ako tak normálne Vianoce,“ povedal Matovič s tým, že konkrétnejšie informácie povedia v najbližších dňoch.