Ak bude referendum úspešné, nájde sa 76 poslancov hlasujúcich za predčasné voľby, tvrdí Fico a úradníckej vláde nedáva šancu

Ak bude januárové referendum úspešné, v Národnej rade (NR) SR by sa našlo 76 poslancov, ktorí by hlasovali za predčasné parlamentné voľby. Uviedol to predseda opozičnej strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico.

Zmena ústavného zákona

„Za vyslovenie nedôvery vláde hlasovalo 78 poslancov, 76 poslancov je teda reálnych z pohľadu o dohode na termíne predčasných volieb. Chápem, keby niekto tlačil na voľby, ktoré by sa mali uskutočniť v apríli či v máji, to by dohoda nevznikla. Keby sme za termín určili september, dohoda by vznikla,“ konštatoval Fico.

Šéf Smeru-SD taktiež tvrdí, že v parlamente neprejde žiadna zmena ústavného zákona, na ktorú je potrebných 90 poslaneckých hlasov.

Úmyselne blokujú zmenu Ústavy

„Keby nejakým zázrakom takáto zmena prešla, tak sa nenájde 90 poslancov na vyvolanie predčasných parlamentných volieb. Dnes o tom hovorí otvorene predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová či dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý tvrdí, že v parlamente je 60 poslancov, ktorí úmyselne blokujú zmenu Ústavy SR,“ uviedol Fico.

Úradnícka vláda nemá šancu

Expremiér v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní zároveň uviedol, že úradnícka vláda prezidentky SR Zuzany Čaputovej nemá šancu na to, aby prežila v parlamente.

„Takáto vláda musí prísť s novým programovým vyhlásením vlády a musí NR SR požiadať o dôveru. Neverím, že by v parlamente bola nejaká sila, ktorá by podporovala úradnícku vládu. Som však nadovšetko presvedčený, že prezidentka predčasné voľby nechce a keď bude treba, bude naťahovať čas úradníckymi vládami, ktoré nedostanú dôveru až do roku 2024,“ uviedol Fico.