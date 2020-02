Ak bude Smer po parlamentných voľbách vo vláde, podľa Fica sa zavedie trinásty dôchodok

Ak bude strana Smer-SD súčasťou budúcej vlády, od decembra tohto roka sa na Slovensku zavedie trinásty dôchodok. „Berte to ako hotovú vec, bude to pre nás principiálnou podmienkou,“ povedal na tlačovej besede predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Veľmi solidárne rozhodnutie

Starobní dôchodcovia by mali podľa neho dostávať trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je aktuálna priemerná suma starobnej penzie. Poberatelia ostatných druhov dôchodkov budú podľa Fica dostávať vždy v decembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá takisto zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku.

Pri predčasných dôchodcoch má ísť o 433 eur, invalidných penzistoch s mierou postihnutia nad 70 percent 379 eur, invalidných dôchodcoch pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur, vdovy majú poberať trinásty dôchodok v sume 263 eur, vdovci 208 eur a poberatelia sirotských dôchodkov 138 eur. „Všetky tieto priemerné sumy budú vyplatené v decembri vo výplatnom termíne dôchodku,“ povedal Fico.

Zavedenie trinásteho dôchodku bude podľa šéfa Smeru-SD stáť 581 miliónov eur. „Považujeme to za správne a veľmi solidárne rozhodnutie vo vzťahu k dôchodcom,“ povedal.

Tempo nárastu dôchodkov

Ak podľa Fica stúpajú mzdy, ako aj minimálna mzda, je potrebné zrýchliť tempo nárastu dôchodkov. Upozornil na to, že sa zlepšuje výber poistného v Sociálnej poisťovni.

„Považujeme to za životnú prioritu, suma je absolútne zvládnuteľná,“ tvrdí Fico k trinástym dôchodkom. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter upozornil na to, že po zavedení trinástych dôchodkov zanikne vyplácanie vianočných príspevkov.

Na konci minulého roka podľa neho išlo na vyplácanie vianočných príspevkov 150 miliónov eur, ktoré sa po zavedení trinástych dôchodkov použijú na trináste penzie.

Vianočné príspevky pre časť penzistov s nižším dôchodkom, ktoré zaviedla prvá vláda Roberta Fica od roku 2006, bude Sociálna poisťovňa zrejme vyplácať aj po februárových parlamentných voľbách.

Vyššie dôchodky podľa OĽaNO

Niektoré politické strany sú za zachovanie vyplácania vianočných príspevkov, ďalšie sú za ich transformáciu na trinásty dôchodok. Jedinou stranou, ktorá by vianočné príspevky penzistom nahradila iným spôsobom, je hnutie OĽaNO.

„Budeme navrhovať presun prostriedkov z vianočných dôchodkov do pravidelných dôchodkov, aby ich výška nebola politicky ovplyvniteľná a nezneužívala sa na kupovanie si voličov,“ uviedol pre agentúru SITA expert hnutia OĽaNO pre oblasť rodinnej politiky, podnikania a ekonomiky Peter Kremský. Penzisti by tak o nič neprišli, len by mali decembrovú sumu vianočného príspevku rozloženú do dvanástich pravidelných dôchodkov.

Za zachovanie vyplácania vianočných príspevkov je strana Za ľudí. „Na druhej strane nie je primerané, aby vianočný príspevok mohol dostať aj niekto, kto má okrem dôchodku príjem vyše 1 000 eur zo zamestnania. Tieto peniaze by viac pomohli niekomu, kto je odkázaný na nízky dôchodok,“ povedala pre agentúru SITA expertka strany Za ľudí na sociálnu politiku Vladimíra Marcinková.

Nesystémová dávka s tradíciou

Vianočné príspevky totiž každoročne dostávajú aj penzisti, ktorí popri poberaní dôchodku pracujú, pričom ich príjem z práce nie je ohraničený. Rušenie vianočných príspevkov nemá v pláne ani strana SaS. „Vianočné príspevky plánujeme ponechať,“ potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa liberálov Katarína Svrčeková.

Podobný názor má aj strana Most-Híd. „Vianočné príspevky rušiť nejdeme. Je to síce nesystémová dávka, ale na Slovensku má tradíciu,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme.

Nahradenie vianočného príspevku trinástym dôchodkom presadzuje hnutie Sme rodina. „Sme za to, aby trinásty dôchodok bol uzákonený tak, aby mal na neho nárok každý a to vždy v decembri každého roku,“ skonštatovalo pre agentúru SITA tlačové oddelenie hnutia. Za zavedenie trinástej penzie sa prihovára aj strana Dobrá voľba.

„Vianočný príspevok považujeme za neistý. Garantovaný musí byť trinásty dôchodok v plnej výške,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa strany Dobrá voľba Martina Šoltésová. Podporu pre trinásty dôchodok pre penzistov vyjadril aj hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica. Koalícia PS/Spolu, ani KDH sa k vianočnému príspevku priamo nevyjadrili.