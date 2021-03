Ak budeme v tejto atmosfére pokračovať, ľudia nám to zrátajú, myslí si Grendel

Ľudia majú dosť problémov aj bez konfliktov v koalícii. Toto akoby si súčasná koalícia neuvedomovala. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Gábor Grendel (OĽaNO). Pripomína mu to koniec vlády Ivety Radičovej. Aj vtedy niektorí podľa neho špekulovali o výmene premiérky.

„Vieme, ako to dopadlo. Bol to Euroval? Nie. Bola to neschopnosť vtedajšej garnitúry povzniesť sa nad osobné spory,” napísal. Doplnil, že to spôsobilo také masívne sklamanie stredo-pravých voličov, že končiacu koalíciu vytrestali totálnym fiaskom.

Neschopnosť povzniesť sa nad osobné spory

V skutočnosti len táto neschopnosť vtedajšej garnitúry povzniesť sa nad osobné spory podľa neho spôsobila, že vznikol raj pre Kočnerov alebo ľudí ako Norbert Bödör, Ľudovít Makó či Tibor Gašpar.

„Ak budeme v tejto atmosfére pokračovať, pokojne sa to môže zopakovať po najbližších voľbách a je jedno, či budú o tri roky alebo o tri mesiace. Ľudia nám to zrátajú,” myslí si Grendel.

Grendel si stokrát hrýzol do jazyka

Podľa svojich slov si za posledný rok aj on stokrát hrýzol do jazyka. „Samozrejme, nie pre opozíciu. Niekedy pre našich partnerov, niekedy pre vlastných kolegov, ale vždy som sa v myšlienkach vracal k jednému – k tomu, prečo nám dali ľudia vo voľbách 2020 dôveru,” podotkol.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Grendel si myslí, že v nastoľovaní spravodlivosti môžu byť najúspešnejšou garnitúrou. „Ale načo nám to bude, keď to prehlušia konflikty, ktoré medzi sebou zvádzame? Ak sa teraz rozpadneme, nič z toho nebude. Čestných a odvážnych vyšetrovateľov vyštve smerohlas do výsluhového dôchodku. Presne tak, ako to urobili po páde Radičovej vlády,” uzavrel podpredseda parlamentu.