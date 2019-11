Ak budú hrať Slováci proti Chorvátom nad svoje možnosti, podľa Dúbravku majú šancu na úspech

Tréner futbalistov Slovenska Pavel Hapal sa aj v závere kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy 2020, v ktorej sa jeho zverenci stretnú s mužstvami Chorvátska (16. novembra v Rijeke) a Azerbajdžanu (19. novembra v Trnave), bude medzi troma žrďami spoliehať na žilinského rodáka Martina Dúbravku.

Brankárska opora národného tímu bola pri tom, keď tím SR utrpel 6. septembra v Trnave v kvalifikácii od Chorvátov výprask 0:4. „Výsledok bol pre nás krutý, pretože v dueli sme mali aj dobré veci. Samozrejme, uvedomujeme si, že Chorváti majú vo svojom kádri veľkú kvalitu a obrovské individuality. Každý zápas je iný a bude sa to odvíjať do toho, ako k tomu pristúpime. Verím, že veci, ktoré nám vychádzali v predchádzajúcich vystúpeniach, budú fungovať aj v tomto zápase,“ zaželal si Dúbravka.

Chorváti nemajú istotu kvalifikácie

Chorváti boli od začiatku považovaní za jednoznačných favoritov skupiny. Úradujúci vicemajstri sveta však ešte dve kolá pred koncom kvalifikácie nemajú istotu postupu, navyše proti Slovákom im budú chýbať dvaja hlavní stopéri Dejan Lovren a Domagoj Vida.

„Všetko sú to špekulácie, ktoré nám môžu len zväzovať nohy. Ja by som sa na to takto nepozeral. Skôr by som chcel, aby to bolo o nás, o našom výkone. Budeme sa musieť dôkladne pripraviť. Musíme predviesť iný výkon ako v domácom vzájomnom dueli, potrebujeme sa prezentovať podobným výkonom ako proti Maďarsku a Azerbajdžanu vonku. To je kľúčom k úspechu. Keď sme postupovali na vrcholné podujatia, vždy bol za tým kolektívny výkon. Ak budú hrať chalani, ktorí majú svoju kvalitu, nad svoje možnosti, tak môžeme byť úspešní,“ tvrdí žilinský rodák.

Tridsaťročný gólman prišiel na zraz v dobrej nálade. Jeho anglický klub Newcastle United uspel v ostatných ligových stretnutiach na ihrisku West Hamu (3:2) a doma proti Bournemouthu (2:1).

V Premier League predĺžil zmluvu

„Áno, máme za sebou šnúru prijateľných výsledkov. Pevne verím, že som si pohodu z klubu preniesol aj do reprezentácie. V minulosti to bývalo naopak. Spolieham sa na to, že pohoda bude teraz aj tu, atmosféra v národnom tíme je vždy vynikajúca, chalani sú skvelí. Teším sa na najbližšie dni,“ povedal Dúbravka.

Slovenský brankár sa nedávno upísal svojmu súčasnému zamestnávateľovi na dlhšie obdobie. Nový kontrakt je tiež pozitívny moment pre jednu z opôr reprezentácie: „Mám radosť, že bude môcť pôsobiť v Newcastli a hrať v Premier League ďalších šesť rokov. Skutočne som nečakal, že dostanem taký návrh. Akonáhle som to videl, nemal som nad čím uvažovať.“

Dúbravka je súčasťou mužstva s prezývkou „straky“ od januára 2018, keď prišiel na hosťovanie zo Sparty Praha. Medzitým sa jeho pôsobenie z hosťovania zmenilo na trvalú zmluvu.