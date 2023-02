Ak budú môcť na olympiáde v Paríži súťažiť Rusi a Bielorusi, športovci z Lotyšska zvážia jej bojkot

Lotyšsko zváži bojkot budúcoročných olympijských hier v Paríži, ak sa na nich budú môcť zúčastniť športovci z Ruska a jeho spojenca Bieloruska.

Prezident Lotyšského olympijského výboru Žoržs Tikmers vo vysielaní verejnoprávnej televízie uviedol, že „ak by sa OH konali teraz a ruskí a bieloruskí športovci by na nich mohli štartovať, lotyšský tím by na ne nešiel“.

MOV sa môže dostať pod tlak

Samotný Tikmers získal na OH 1980 v Moskve ako reprezentant vtedajšieho Sovietskeho zväzu striebornú medailu vo veslovaní. Tieto OH vtedy na protest po sovietskej invázii do Afganistanu bojkotovali mnohé krajiny vrátane Spojených štátov amerických.

Lotyšsko susediace s Ruskom patrí k podporovateľom Ukrajiny, na ktorú 24. februára 2022 zaútočili ruské vojská s podporou Bieloruska, pričom doteraz sa odtiaľ nestiahli a naďalej vedú krvavú vojnu.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zatiaľ Tikmersove slová nekomentoval. Môže sa však ocitnúť pod čoraz väčším tlakom, keďže silnejú hlasy proti opätovnému návratu ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží.

Propagátor vojny a vraždenia

Postoj MOV a jeho šéfa Thomasa Bacha, ktorý v ostatnom čase hľadá spôsoby, ako by mohli ruskí športovci súťažiť na budúcoročných olympijských hrách v Paríži, v pondelok kritizoval aj Mychajlo Podoľak, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„MOV je propagátorom vojny, vraždenia a deštrukcie. MOV s potešením sleduje, ako Ruská federácia ničí Ukrajinu, ponúka Rusku platformu na podporu genocídy a povzbudzuje ich ďalšie zabíjanie. Ruské peniaze kupujúce si olympijské pokrytectvo zjavne nemajú zápach ukrajinskej krvi. Je to tak, pán Bach?“ napísal Podoľak na twitteri.

MOV sa zmohol iba na strohé stanovisko, že Podoľakove vyhlásenia nemôžu slúžiť ako základ pre konštruktívnu kritiku a preto ich nebude komentovať.