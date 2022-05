Ak by Bratislava prestala svietiť či upratovať ulice, stále by nedokázala vykompenzovať straty spojené s Matovičovým protinflačným balíčkom

Bratislavskí mestskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve schválili vyhlásenie o tom, že Bratislava odmieta Národnou radou SR schválený protiinflačný balíček zákonov.

Zákon ohrozí chod miest a obcí

Dôvodom postoja samosprávy je to, že protiinflačná legislatíva má byť financovaná zásadným obmedzením služieb a rozvoja a údržby infraštruktúry v mestách a obciach.

„Preto sa proti nemu postavili všetky úrovne samospráv na celom Slovensku, vrátane mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy,“ konštatuje hlavné mesto.

V posledných rokoch vláda podľa hlavného mesta zaviedla viaceré legislatívne zmeny, ktoré museli byť financované z rozpočtov samospráv a bez adekvátnej kompenzácie zo strany štátu.

Vláda len berie a nič neponúka

„Dnes ide v Bratislave o kumulatívnu hodnotu 10 miliónov eur ročne, ktorá už dávno pohltila všetky vyššie výnosy z dane z príjmu fyzických osôb, na ktoré sa minister financií SR opakovane odvoláva,“ uvádza sa vo vyhlásení s tým, že aj napriek tomu, že samosprávy pomáhali obyvateľom zvládnuť globálnu pandémiu, vláda dodnes Bratislave nekompenzovala negatívne dopady tejto krízy na mestské financie na úrovni 46 miliónov eur, vrátane 30 miliónov eur výpadku tržieb dopravného podniku.

„Namiesto spravodlivej kompenzácie chce vláda SR samosprávam zobrať ešte viac,“ dodáva mesto. Vďaka lepšej správe mestských podnikov, efektívnejšiemu verejnému obstarávania a kvalitnejšiemu výkonu verejných služieb Bratislava podľa vlastných slov šetrí od roku 2020 približne 18 mil. eur ročne na verejných zdrojoch.

„Každé ušetrené euro je investované do infraštruktúry a služieb, ktoré obyvatelia potrebujú a ktoré nové opatrenie vlády priamo ohrozuje,“ uvádza mesto vo vyhlásení.

Dopady inflácie

Ak by Bratislava počas celého roka neopravila žiadnu cestu, nepokosila žiadny meter štvorcový zelene, neupratala žiadnu ulicu, v zime neodhrnula žiaden sneh a v celom meste by v noci nesvietila žiadna lampa verejného osvetlenia, aj tak by podľa mesta všetky tieto úspory nedosiahli sumu 35 miliónov eur, o ktorú má Bratislava prísť v dôsledku schválenej zmeny.

Podľa magistrátu sa dnes aj samosprávy, rovnako ako všetci ostatní, musia vysporiadať s dopadmi inflácie a so zdražovaním energií, pohonných hmôt a stavebných materiálov.

„Sme presvedčení, že existujú také kompenzačné opatrenia, ktoré môžu pomôcť rodinám v núdzi, a to aj bez toho, aby zároveň bolo ohrozené fungovanie samospráv a služieb pre všetkých obyvateľov. Apelujeme preto na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nový zákon nepodpísala a aby pred opätovným prerokovaním vláda SR konzultovala návrh so samosprávami,“ vyzýva hlavné mesto.