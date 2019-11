Ak by hlasovali iba mladí ľudia, voľby by vyhrali kotlebovci a Smer-SD by mal 6,8 percenta

Najpopulárnejšou stranou medzi mladými ľuďmi je Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý si nechala vypracovať Rada mládeže Slovenska (RmS) na vzorke 585 respondentov vo veku 18 až 29 rokov.

Na druhom mieste sa umiestnila strana Za ľudí, nasleduje koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu (PS/Spolu), ktorá je medzi mladými rovnako populárna ako strana Sme rodina. Oproti minuloročnému prieskumu sa ukazuje, že v súčasnosti je rozhodnutých voliť viac mladých.

Sulíkovci s piatimi percentami

Strana Mariana Kotlebu by získala 13,7 percenta hlasov zo všetkých voličov vo veku 18 až 29 rokov. V prípade, že by išlo iba o rozhodnutých voličov, získala by 18,9 percenta a volil by ju teda takmer každý piaty mladý Slovák.

Druhou najpopulárnejšou je strana Za ľudí, získala by 9,3 percenta. PS/Spolu a Sme rodina majú zhodne 8,6 percenta. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 7,2 percenta, Smer-SD 6,8 percenta. Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu v prípade, že by volili iba mladí, je SaS s piatimi percentami.

Kotlebovcov nevolia prvovoliči

ĽSNS by najčastejšie volil ľudia, ktorí si myslia, že November ’89 mal na Slovensko negatívny vplyv. Prieskum ďalej ukázal, že kotlebovci už nie sú stranou prvovoličov, 75 percent z nich je starších ako 22 rokov. Ich voliči si tiež myslia, že voľby sú plytvaním času a peňazí a demokracia nie je pre Slovensko najlepším politickým systémom.

Naopak podľa mladých voličov PS-Spolu, Kresťanskodemokratického hnutia a Za ľudí mal November ’89 na slovenskú spoločnosť pozitívny vplyv. Myslí si to viac ako 80 percent respondentov. Z merania vyplynulo, že v porovnaní s minulým rokom je nerozhodnutých pre konkrétnu politickú stranu menej mladých voličov. V roku 2018 ich bolo 28 percent a tento rok ide o 17,2 percenta.

RmS združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou. V súčasnosti ich zastrešuje 25, každá z nich je formálne zaregistrovaná ako občianske združenie alebo nezisková organizácia. Všetky spolu združujú viac ako 60-tisíc detí a mladých ľudí. RmS vznikla v roku 1990 ako občianske združenie.