Ak by mal niekto opustiť budovu úradu vlády, tak Matovič. Hrozí mu, že skončí ako Trump (komentár)

Podpredsedníčka vlády a ministerka pre regionálny rozvoj Veronika Remišová musí podľa medializovaných informácií opustiť budovu úradu vlády do 30 júna. Dovtedy má totiž nájomnú zmluvu.

Nebolo by to nič neobvyklé, keby takéto oznámenie nedostala iba dva dni po tom, ako si dovolila nesúhlasiť s premiérom Igorom Matovičom a na vláde nezahlasovala za celoplošné testovanie.

Klasický Matovič

Výhovorkám premiéra, že hlasovanie a oznámenie o vysťahovaní nemajú nič spoločné, asi málokto uverí. Spomeňme si, aký krik robil Matovič, keď sa mu v minulosti vzoprel Richard Sulík. Vtedy ho priamo vyzýval, aby opustil aj vládu. V prípade Remišovej sa uspokojil s opustením budovy.

Nemôžem súhlasiť s názormi, že Matoviča musíme pochopiť, lebo je pod tlakom. Keď šiel do politiky, vedel, čo to so sebou prináša. S tlakom musel počítať aj vtedy, keď sa ujal postu premiéra.

Niekto to vie zvládnuť a niekto nie. Matovič určite nie a preto je na mieste otázka, či by mal zastávať aj naďalej tento post.

Premiér môže skončiť ako Trump