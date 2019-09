Ak by mala celá doprava fungovať na zelenú energiu, koľko územia by to zabralo?

Posledné roky sa zintenzívňuje apel na kúpu elekromobilov, ktoré by sa v ideálnom prípade a v blízkej budúcnosti mali nabíjať z obnoviteľných zdrojov energie. Avšak dokážu zelené zdroje pokryť spotrebu konzumnej spoločnosti? A čo by znamenalo, keby sme chceli všetku energiu získavať z obnoviteľných zdrojov?

V tomto článku sme sa zamerali na získavanie elektriny len pre dopravný sektor.

SOLÁRNA ENERGIA

Podľa údajov štatistického úradu sa na Slovensku v roku 2017 spotrebovalo v sektore dopravy 110 584 terajoulov (TJ) ropných produktov. V prepočte ide o 30,7 terawatthodín (TWh) elektriny, čo je približne celá súčasná spotreba Slovenska.

Manažér externej komunikácie a udržateľného rozvoja Slovenských elektrární Miroslav Šarišský uviedol, že najefektívnejšie a najdrahšie fotovoltické panely dnes dokážu premeniť na elektrinu len dvadsaťdva percent slnečného žiarenia a bežné sú skôr inštalácie s účinnosťou medzi 15 až 20%.

„Vychádzajúc z údajov výroby fotovoltických elektrární v Nemecku by sme na výrobu takého množstva elektriny potrebovali pole fotovoltických panelov, ktoré by zabralo plochu približne tisíc kilometrov štvorcových, teda polovicu Bratislavského kraja,“ vysvetľuje Šarišský.

Podľa spoločnosti Lovis plus by išlo o menšie územie. „Na to, aby sme mohli vyrobiť elektrinu v objeme 30,7 TWh z fotovoltiky, potrebujeme pri bežnom osvite a odhadovanej strate systému 7%, inštalovať cca 26,5 GWp vo fotovoltických paneloch, čo je vyše 80 miliónov kusov fotovoltických panelov s nominálnym výkonom 330 Wp a rozmerom cca 1,7 x 0,9 m. Pri naklonení panelov na juh by sme potrebovali plochu 350 km štvorcových, pri pokrytí striech bez dodatočného naklonenia by sa jednalo o plochu 135 km štvorcových,“ vysvetľuje Peter Haľko, konateľ spoločnosti Lovis plus.

Pri fotovoltických elektrárňach by z pohľadu nabíjania automobilov bolo viacmenej nevyhnutné elektrinu skladovať napríklad v batériách, čo by znamenalo náklady navyše.

VETERNÁ ENERGIA

Pri výrobe z vetra by sme na rovnaký objem elektriny podľa výpočtov SE potrebovali inštalovaný výkon približne 15 500 MW veterných elektrární, čo je päťapolnásobne viac, ako je ich dnes nainštalovaných v celom Rakúsku.

Mapa území, kde sa vyskytujú veterné parky v Rakúsku:

Podľa údajov zo serveru Thewindpower.net je v súčasnosti v Rakúsku 252 veterných fariem. Na Slovensku máme zatiaľ iba tri.

JADROVÁ ENERGIA

Voči jadrovej energii majú mnohí ekológovia výhrady kvôli vzniku jadrového odpadu či obavám z nehody, ako zažil napríklad Černobyľ. Avšak ani pri výrobe jadrovej energie nevznikajú prakticky žiadne emisie a v elektrárňach platia prísne bezpečnostné predpisy. Kapacitný faktor jadrových elektrární je až okolo 90%, zaberajú najmenej plochy, majú stabilný výkon za každého počasia, 24 hodín, sedem dní v týždni, počas celej 60 ročnej životnosti, pričom na doplnenie paliva potrebujú iba jednu krátku odstávku ročne.

„Nahradenie ropných produktov v doprave za elektrickú energiu by vyžadovalo iba dva jadrové reaktory novej generácie, akým je napríklad Európsky tlakový reaktor EPR v súčasnosti budovaný vo Francúzsku a Fínsku,“ hovorí Šarišský.

CENA

Je treba dodať, že podľa najnovších údajov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) je priemerná cena vyrobenej elektriny z veľkých fotovoltických elektrární vo svete približne 100 eur/MWh, čo je dvojnásobok súčasnej trhovej veľkoobchodnej ceny elektriny na Slovensku, cena elektriny z veterných elektrární je o štvrtinu nižšia.

Zdôrazňujeme, že územie o veľkosti polovice Bratislavského kraja na solárne elektrárne by pokrylo len sektor dopravy. Na zásobovanie domácností či priemyslu solárnou či veternou energiou by bolo potrebné omnoho viac plochy. A na poliach predsa treba pestovať zeleninu, obilie či pásť dobytok.

To znamená , že si nemôžeme len tak presadnúť z benzínových áut do elektrických a problém bude vyriešený. Pretože skutočný problém, je veľká spotreba a skutočné riešenie sa skrýva v životnom štýle každého jedinca.

Najčistejšia energia je ľudská sila, a vždy keď je to možné, by sme sa mali presúvať na bicykli alebo hromadnou dopravou. Lebo každé palivo, či už je to benzín alebo elektrina, treba vyrobiť a nikdy to nie je „zadarmo“ ani 100% zelené.