Ak by Most-Híd nebol v koalícii so Smerom a SNS, podľa Nagya by v eurovoľbách dopadol lepšie

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – Negatívny výsledok eurovolieb pre Most-Híd je dôsledkom toho, že je súčasťou vládnej koalície so Smerom-SD a SNS. Uviedol to na pondelkovej tlačovej besede dosluhujúci europoslanec za Most-Híd József Nagy.

Záujmy a hodnoty voličov

Zároveň je presvedčený, že politici by mali sledovať záujmy a hodnoty svojich voličov a pokiaľ voliči Mosta-Híd spoluprácu so Smerom a SNS hodnotia ako negatívnu, strana by sa mala podľa toho aj zariadiť. V budúcich parlamentných voľbách by Most-Híd mal podľa Nagya hľadať iných koaličných partnerov.

Tvrdí však, že vystúpenie z koalície by bol pár mesiacov pred parlamentnými voľbami len taký falošný krok. Rovnako nevidí ani potrebu personálnej výmeny vo vedení strany. „Pokiaľ situácia ostane na úrovni ako je teraz, je v záujme demokratickej časti politického spektra, aby sa voľby konali v riadnom termíne,“ povedal.

Nagy nevylúčil ani možnú budúcu spoluprácu s SMK. „Pokiaľ bude taká platforma, kde budeme hľadať, čo nás spája, viem si to predstaviť. Ide aj o hodnoty, aj o princíp. Pokiaľ budú ochotní akceptovať špecifiká našej strany a budú akceptovať aj demokratický princíp právneho štátu, tak si myslím, že nie je problém a aj ja budem podporovať spoluprácu,“ povedal.

Z výsledku nie je nadšený

„Vážime si hlasy všetkých voličov, ktorí dali hlas našim kandidátom,“ uviedol s tým, že Most-Híd výsledky sobotných volieb do Európskeho parlamentu (EP) rešpektuje, ale z výsledku nie je nadšený. Podľa neho voľby neboli o európskych témach, ale o domácej politickej situácii.

„Platíme za to, že sme súčasťou tejto vládnej koalície, za to platíme daň. Do toho nahrala aj kauza okolo hrania hymny. Keby sa nestala, určite by sme museli uhrať lepší výsledok. Pevne verím, že zostava, ktorá sa dostala do EP bude pokračovať v tom, čo som mohol robiť aj ja,“ uviedol ďalej na tlačovej besede József Nagy. Za dôležité považuje, že EP bude mať proeurópsku väčšinu a nehrozí rozpad EÚ. Most-Híd si uvedomuje, že do EP sa dostali aj dvaja europoslanci za ĽS NS.

„Toto mojim kolegom nezávidím, ale Slovensko je napriek tomu proeurópsky zastúpené. Všetci ostatní zdieľajú proeurópsku filozofiu a proatlantické smerovanie SR,“ podotkol Nagy. Zároveň ho mrzí, že v EP nemá Slovensko ani jedného reprezentanta maďarskej menšiny. Ocenil však, že koalícia PS/Spolu prejavila ochotu podporovať aj záujmy národnostných menšín v oblasti školstva, kultúry a používania jazykov.

